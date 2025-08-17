Así fue la lujosa boda de Sara Corrales con Damiano Pasquini: Lloraron al leer sus votos

La actriz colombiana Sara Corrales celebró su boda religiosa con el empresario argentino Damián Pasquini el sábado 16 de agosto en Medellín. A través de sus redes sociales, donde suma más de tres millones de seguidores, compartió los momentos más emotivos de esta fecha, desde los preparativos hasta la ceremonia y la gran fiesta.

Boda de Sara Corrales y Damiano Pasquini

En sus historias de Instagram mostró cómo avanzaba el montaje del lugar, y cada detalle de su look para el día tan esperado. Su maquillaje y peinado estuvieron a cargo de Javier de la Rosa y Jorge Beltrán, estilistas con quienes ya había trabajado anteriormente. El registro audiovisual lo realizó el equipo del fotógrafo Juan Montoya, encargado de capturar la intimidad de la jornada. Se mostró a las damas de honor y se realizó una sesión de fotos, y por supuesto, de la novia luciendo su vestido de Eisen Stein.



La llegada de los novios fue uno de los instantes más comentados: los invitados asistieron en carros antiguos, mientras Pasquini apareció en uno rojo, luciendo blazer color crema, pantalón negro, zapatos de charol y corbatín. Sara, por su parte, llegó en un vehículo verde, con un vestido ceñido al cuerpo, de encaje, con velo y cola larga, además de guantes que realzaban el estilo clásico de su look.

Votos de Sara Corrales y Damiano Pasquini

Los votos nupciales estuvieron cargados de emoción. “Sentí tu mirada, me enamoré instantáneamente de tu sonrisa y nos dimos ese abrazo que fue el reencuentro de dos almas que llevaban mucho tiempo buscándose”, expresó Pasquini. La actriz respondió conmovida: “Prometo que tus brazos seguirán siendo mi lugar favorito, y aunque me duerma en las películas a los cinco minutos, no hay sitio donde prefiera quedarme dormida que en tu pecho”. El momento culminó con el primer beso como esposos.

La ceremonia contó con la interpretación de la soprano Carolina Gómez, acompañada de cuerdas y piano. Posteriormente, los invitados disfrutaron de un pastel de siete pisos con diseño inspirado en épocas pasadas y hubo más de 16 variedades de postres.

Sara lució tres vestidos: el principal, de encaje; un segundo, color crema con transparencia y detalles brillantes para la recepción; y un tercero, corto con plumas, para la llamada “hora loca”. La pareja sorprendió a los asistentes con un cambio de vestuario especial para bailar cumbia y contaron con la presencia de un DJ.

Incluso, Corrales transmitió en vivo por TikTok algunos momentos de la jornada. En Instagram, Pasquini escribió: “No puedo creer que esta mujer tan hermosa sea mi esposa. Para siempre mi amor”. Ella replicó con un mensaje: “Para toda la vida, te amo, esposo”.

Cabe recordar que la pareja ya había formalizado su matrimonio civil el jueves 14 de agosto en una notaría de Medellín.

