Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Pura diversión
Síguenos en::
Tendencias:
DESAFÍO DEL SIGLO
EN VIVO DESAFÍO
LA VENGANZA DE ANALÍA

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / Actualidad  / Así fue la lujosa boda de Sara Corrales con Damiano Pasquini: Lloraron al leer sus votos

Así fue la lujosa boda de Sara Corrales con Damiano Pasquini: Lloraron al leer sus votos

Después de varios meses de expectativa, llegó el día en el que la actriz y modelo contrajo nupcias con el empresario argentino. Aquí te contamos todos los detalles de la boda.