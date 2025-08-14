Sara Corrales se casó por lo civil: reveló las primeras fotos con su esposo

Por fin llegó el día tan esperado para la actriz colombiana Sara Corrales. En su cuenta de Instagram confirmó que se casó por lo civil con Damian Pasquini y mostró esos primeros momentos que compartió con su esposo, a quien no ha parado de presumir en sus más recientes historias.

Mira también: Sara Corrales da detalles de su boda con Damián Pasquini: revela cuántos vestidos usará



Sara Corrales se casó con Damian Pasquini

En medio de este momento tan anhelado, ella no podía dejar pasar decir las siguientes palabras con todo el corazón. "Eres mi partner de vida, eres mi proyecto, mi presente y mi futuro. Eres todo, mi amor". Después de esto, la persona que los estaba casando afirmó que los presentes iban a ser testigos de la unión de este amor. Estas son algunas de las fotos que reveló del día más importante.



Sara Corrales se casó por lo civil con Damian Pasquini Foto: Caracol Televisión

Noticia en desarrollo.