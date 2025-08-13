Leo y Lucho se van en contra de tres mujeres de Alpha: “La sal del equipo”

En una conversación con Lucho, Leo empieza diciendo que está cansado de la actitud que tiene Manuela en varios escenarios. Adicionalmente, luego de haber estado muy relajado en la Suite ditu, expresa que Deisy hace cosas para opacarlo y su compañero se refiere a la participante.

Mira también: “La veo muy débil”: la preocupación de los papás de Katiuska por su situación en el Desafío



“Es muy prepotente, tiene mucho de ego de que es la más linda. Como todos le ‘tiran’ entonces se cree ya y hay que bajarla de la nube”, empieza diciendo. Asimismo, Leo afirma que como ella tiene “la atención de todos los hombres”, del Desafío, se siente más fuerte.

Por otra parte, se refieren a Tina y Lucho afirma que le cae bien por momentos, pero en otros instantes siente que ella es “la sal del equipo”. Y que, por eso, en las pruebas, él le dice que tenga cuidado para poder llegar a tiempo a la meta y ser siempre los ganadores. “Yo no quiero perder independientemente de todo”, expresó.

Publicidad

Luego de esto, Eleazar y Deisy tienen una conversación mientras están desayunando y ella le dice que si estaría con Omega, también viviría lo que sus excompañeros están experimentando en Playa Baja. Él dice que está feliz con el equipo que formó, pero que en algunos momentos ellos se convertirán en su rival, y tendrá que vencerla, pero eso no significa que la odie, sino que es parte del juego.

Mira también: ¿Abrahan creó un personaje para el Desafío? Respondió acusaciones de discriminación contra Pineda

Publicidad

“Estoy un poco triste por verlos así, pero siempre he sido consciente de que este es mi equipo y yo me hago matar por él”, añadió. Luego de esto, Eleazar hace una reflexión, de por qué Omega está en Playa Baja y qué es lo que deben aprender de esta competencia.

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.