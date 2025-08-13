Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Desafío Siglo XXI
Síguenos en::
Tendencias:
DESAFÍO DEL SIGLO
EN VIVO DESAFÍO
LA VENGANZA DE ANALÍA

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Leo y Lucho se van en contra de tres mujeres de Alpha: “La sal del equipo”

Leo y Lucho se van en contra de tres mujeres de Alpha: “La sal del equipo”

Leo y Lucho empiezan hablando de Manuela y las razones por las que le fastidia. Además, de Deisy y de Tina, en la que cada uno detalla por qué no se sienten a gusto con ellas.