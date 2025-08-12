La millonaria suma con la que salió Abrahan del Desafío: también confesó cuántos seguidores aumentó

Abrahan se convirtió en uno de los Súper Humanos más polémicos del Desafío del Siglo XXI debido a las decisiones que tomó como el segundo capitán de Beta. En medio de un en vivo para las redes de Caracol Televisión, el competidor se refirió acerca de su paso por La Ciudad de las Cajas y confesó cuánto dinero logró sacar del reality de Caracol Televisión.

Cuánto dinero obtuvo Abrahan del Desafío 2025

El creador de contenido digital confesó que se llevó 3 millones 250 mil pesos del exitoso programa. Aunque le hubiese gustado avanzar en la competencia y acumular más dinero, se quedó con el monto que se repartió entre los integrantes del grupo durante los primeros episodios.

Asimismo, Abrahan contó que logró aumentar cerca de 20 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram; sin embargo, hizo énfasis que gran parte de su comunidad la construyó durante años debido a que se dedica a compartir videos relacionados con su estilo de vida saludable, entrenamientos y demás preparación deportiva.

Durante el mismo encuentro, el acróbata también se refirió acerca de la opinión que tiene sobre Katiiuska (capitana de Omega), la buena relación que lleva con la mitad de los miembros de Beta, cómo logro limar asperezas con Dani y hasta reveló algunos detalles que no alcanzaron a salir en pantalla.



Quién quedó eliminado junto a Abrahan en el Desafío

Abrahan tuvo que pasar un ciclo en El Cubo de ditu en compañía de Dani luego de que quedaran eliminados en el Desafío a Muerte que tuvo lugar en el cuarto ciclo, justo antes del Desafío de Capitanes. Es necesario mencionar que la joven destacó por haber protagonizado varias discusiones con el capitán de equipo azul, demostrándole de esta forma que no estaba de acuerdo con muchas de las decisiones que tomó en La Ciudad de las Cajas.

