Katiuska no aguanta y llora por la difícil situación que pasa Omega en el Desafío

Tras la eliminación de Andrey, todos los compañeros se despidieron de él por su participación en el Desafío Siglo XXI. Además, Deisy le deseó lo mejor por haberlo conocido y que siempre lo llevará en su corazón

Mira también: Gio dejó con la mano estirada a Rata en el Desafío: pelea con Mencho lo sacó de sus casillas



Qué pasó con Katiuska en el Desafío

Este fue un momento complejo para Omega, ya que tres de sus integrantes tuvieron que enfrentarse en el Box Negro. Además, como el equipo debía llegar a Playa Baja, fue un instante que nadie quisiera vivir.

Antes de que cada uno se fuera para sus casas, se dieron todos un abrazo y luego de esto Omega llegó a Playa Baja. Por su parte, Katiuska, al pisar este lugar, no aguantó las lágrimas tras ver cómo su equipo se descompletó.

Camilo y Potro la abrazaron para darle ánimos de que todo va a mejorar. Mientras esto ocurría, los demás se organizaron para dormir de nuevo en aquel lugar. A pesar de las dificultades siguen firmes como equipo.

