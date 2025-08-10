En la historia del Desafío, un equipo incumplió el mismo castigo de Omega: recibió fuertes sanciones

Los seguidores del Desafío Siglo XXI quedaron impactados, luego de que Omega no rindiera antes de tiempo y decidiera no cumplir la tarea de cortar leña impuesta por Alpha. Precisamente, en el capítulo 27 Andrea Serna confirmó cuáles son esos nuevos castigos que en algún momento los participantes del programa deberán cumplir en el transcurso de los ciclos.

Alpha incumplió castigo en el Desafío 20 Años

Ahora bien, a raíz de lo que ocurrió con Omega, recordaron que un equipo en el Desafío 20 Años por primera vez no cumplió con el castigo, porque no les alcanzó el tiempo de realizar la misma actividad que este año; por este motivo recibieron tres sanciones.

Se trata de Alpha, quienes tuvieron que afrontar las consecuencias, por lo cual, debieron:



Estar todo el ciclo en Playa Baja Entregar todo el dinero que tenían Cumplir el siguiente castigo de la ruleta, así ganaran o no el Desafío de Sentencia, Premio y Castigo.

Por otra parte, Madrid, del Desafío The Box 2021, y Margoth, The Box 2023, comentaron al respecto y afirmando que Omega y Gamma lograron realizar ese castigo en los dos diferentes años. Además, que en uno de ellos tenían otra dificultad, y aun así cumplieron con lo establecido.

Margoth y Madrid, del Desafío, comentaron lo que pasó con Omega Foto: Instagram @desafiocaracol

Cuáles son los nuevos castigos en el Desafío Siglo XXI

Andrea Serna hay la llamada cama de piedras, donde los participantes deberán pasar la noche. Cada hora, únicamente uno de los integrantes del equipo tendrá permiso para levantarse y usar el baño.

Después, noche a la intemperie, los concursantes irán al denominado rincón de los castigos. La zona techada permanecerá cerrada y no contarán con ningún kit de supervivencia. Si reciben la tarea de cortar leña, deberán hacerlo por completo, dejando cada trozo con la forma exacta del molde.

Además, presenta una novedad: la caja de arepas. En esta prueba deberán elaborar este alimento siguiendo instrucciones precisas, pesando cada unidad y preparando un total de 425. Todo el proceso, desde el armado hasta la cocción, deberá realizarse dentro de la caja.

