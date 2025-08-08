Andrea Serna revela cuáles son los nuevos castigos del Desafío Siglo XXI

Luego de revelar quién ganó la prueba de Sentencia, Premio y Castigo, indica que hay cuatro nuevos castigos en esta etapa del Desafío Siglo XXI y son los siguientes. Caja de arepas, cama de piedras, cortar leña y noche en la intemperie.

Cuáles son los nuevos castigos en el Desafío

Después empieza a explicar cada uno de ellos. Primero inicia con la cama de piedras, en la que los participantes deben dormir en aquel lugar y solo cada hora, uno de los jugadores del equipo podrá bajarse para ir al baño.

Respecto a la noche a la intemperie, los equipos estarán en el rincón de los castigos. La zona que está cubierta se encontrará cerrada y no podrán recibir ningún kit de supervivencia. Si llegan a tener que cortar leña, el equipo que lo reciba tendrá que cortarla toda, de manera que cada pieza queda en un molde.

Posteriormente, indica que hay uno para estrenar, la caja de arepas. La idea es hacer este alimento siguiendo unas instrucciones, en las que deben pesarlas y preparar 425 de estas. Todo esto lo resolverán dentro de una caja mientras las cocinan.

Tras recibir toda la explicación, Alpha decide que el equipo al que le darán este castigo tendrá que cortar leña. El capitán Eleazar fue a escoger el letrero, para dar a conocer a qué se van a enfrentar sus compañeros la próxima noche en el Desafío.

