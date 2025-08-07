Así se veía Deisy del Desafío cuando ganó competencia de fisicoculturismo y Mejor Cola del Valle

Deisy es, sin lugar a dudas, una de las mujeres que más ha llamado la atención de los hombres en el Desafío Siglo XXI. Varios de sus compañeros han expresado su interés en ella y la han elogiado por su tonificado cuerpo, incluso desde que era parte del equipo de Omega y ahora en Alpha también.

Esta joven de 22 años, oriunda de Palmira, Valle del Cauca, es modelo fitness, barbera, emprendedora y ya cuenta con una trayectoria destacada en competencias que le han otorgado títulos de los que se siente orgullosa.



Deisy fue campeona de fisicoculturismo

En su cuenta de Instagram, donde supera los 110 mil seguidores, suele compartir rutinas de ejercicio, logros, viajes y fotografías en las que presume el esfuerzo invertido en moldear un cuerpo con curvas y músculos tonificados.

Uno de los logros que recuerda con especial cariño es su triunfo y primer puesto en el concurso Megaplex Star 2022, un campeonato de fisicoculturismo y fitness en el país organizado por Nutramerican Pharma, que promueve el deporte y la estética. Allí ganó dos millones de pesos y obtuvo una vitrina que le dio más visibilidad y reconocimiento.

En octubre de ese mismo año fue coronada como La Mejor Cola del Valle, un certamen que volvió a destacar su disciplina y presencia física.

Además, en 2021 participó en el primer Campeonato Nacional Interdepartamental de Fisicoculturismo, realizado en Pasto, Nariño, sumando así experiencia y proyección en el mundo fitness.

Deisy fue campeona de fisicoculturismo. Foto: Caracol Televisión

Leo quiere llevarse a Deisy a la Suite ditu

El integrante de Alpha del Desafío Siglo XXI le dijo a su ahora compañera que le parecía una mujer muy fuerte en las pruebas y también destacó todo lo que ella hacía cuando pertenecía a Omega. Por otra parte, afirmó que le gustan las mujeres de "piernas gruesas" y que de todas las mujeres, ella resaltaba por esa cualidad. Al final, le reveló que, en una charla con Lucho, dijo que si él se llega a ganar el pato para ir a la Suite ditu, la elegiría a ella.

