Eleazar se refiere al desempeño de Deisy en la prueba: “No vas a volver a estar”

En la prueba de Sentencia y Bienestar, Deisy era la última de su equipo, para obtener la victoria. Mientras ella se encontraba en la pista, Tina y Eleazar, desde la casa Alpha, le daban todo el apoyo para que pudiera llegar a tiempo.

Qué pasó con Deisy en la prueba del Desafío

Hubo un momento en el que le pasó lo mismo que a Mencho, cuando se iba a sumergir en la piscina más honda, pensó cómo hacerlo. Se tardó unos minutos y cuando lo logró se le extravió uno de esos sacos de arena que debía llevar.

Para definir al segundo lugar, Juan fue por Omega y Deisy por Alpha. Como él fue el más rápido, logró llegar justo a tiempo para realizar los tiros perfectos y celebrar con su equipo. Después de esto, todos se reunieron en sus casas para analizar lo que había ocurrido.

Deisy le expresó a Leo que se había sentido mal por perder, porque ella sintió mucha responsabilidad con el resultado; sin embargo, Eleazar expresó que no fue solo un participante, sino el rendimiento de todos lo que afectó ser los últimos de la competencia.

Qué le dijo Eleazar a Deisy

“Deisy nos entregó muy buenos datos, tú no vuelves al agua. No nadaste, se te dificultó, no te notabas cómoda; entonces, por eso, en esa pista no vas a volver a estar, a menos que toque”, afirmó.

A lo que ella respondió: “Yo salí de la pista y me quedé con un sin sabor de que lo pude haber hecho mejor, porque era la segunda vez que iba a agua. No me gusta equivocarme”, añadió.

