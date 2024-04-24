A Beta Mejía, exparticipante del Desafío, se le declararon frente a su esposa, ¿cómo reaccionó?

Jonathan Betancourt, más conocido como Beta Mejía, es un deportista enfocado en crossfit que saltó a la fama gracias a su participación y desempeño en el Desafío Súper Humanos 2018, donde hizo parte del equipo de los Antioqueños; aunque también integró los Vallecaucanos, debido a los giros del reality.

Desde su aparición en el programa de Caracol Televisión, Beta enamoró a miles de colombianas por su actitud y por su atractivo físico. Cuando fue eliminado terminó sus estudios en negocios y se dedicó a trabajar en sus redes sociales como creador de contenido; además encontró el amor y se casó con la presentadora ecuatoriana Alejandra Jaramillo.

Entre los videos graciosos que comparte con su esposa sobre situaciones típicas en pareja, destacó uno del 17 de abril de 2024 donde se encontró con una seguidora mientras compraba alimentos desde su carro. El clip fue publicado ante sus más de 3.8 millones de seguidores.

El paisa se topó con una trabajadora del lugar, llamada María, que no escatimó piropos e incluso le dijo a Alejandra Jaramillo que ella era su esposa y que Beta se convirtió en el amor de su vida desde que lo vio en su pantalla como concursante que portaba el uniforme verde.

La situación fue asumida con gracia por la pareja e incluso Beta Mejía comentó ante la cámara: "No es lo que piensas, es peor porque me conoce desde los 10 años", y posteriormente bromearon diciendo que podrían compartir su amor por el colombiano.

La publicación del exdesafiante causó risas entre sus seguidores y en el espacio de comentarios se pueden leer mensajes como: "Se te juntó el ganado, Betica😂", "Es el amor de mi vida también 😢", "Esa niña es súper amable, atiende de maravilla ❤️", "María, tú nos representas 😂dejaste claro que la otra es ella porque la esposa eres tú".

Beta Mejía sigue rompiendo fronteras. Este 2025 marca uno de los momentos más importantes de su carrera: debutar como presentador en Estados Unidos, convirtiéndose en una de las nuevas caras del entretenimiento latino en el país.

Asimismo, en este año marca su debut en el teatro de Miami, con una obra que celebra la diversidad cultural latina en los años 80. A través de esta puesta en escena, el influencer mezcla comedia, nostalgia y crítica social para retratar las contradicciones y riquezas de la vida latina en Estados Unidos, reafirmando su capacidad para contar historias que emocionan y hacen reír.