'De ganado a legal': Beta Mejía reveló las expresiones paisas que más llaman la atención en España

A través de su cuenta de Instagram, donde reúne casi 2 millones de seguidores, Beta Mejía ha mostrado una nueva faceta como comediante en el mundo del entretenimiento que le ha permito llenar centros de eventos no solo en Colombia y México, sino también en España. Su nuevo proyecto 'De ganado a legal' tiene como objetivo hacer reír a su público, pero también que se identifiquen con una situación de la vida real que es muy común encontrarla en las relaciones informales.

En diálogo con Caracoltv.com, el exparticipante del Desafío Súper Humanos 2018 confesó que ha sido todo un reto pasar de interactuar con la gente a crear toda una estructura para un stand up comedy y sacarle una carcajada a la gente. A pesar de que el humor en Europa es muy diferente al de su país natal, ha hecho un gran trabajo de observación para entender sus costumbres y así mismo llevar un monólogo que se ajuste a las necesidades de la audiencia.

"Intento, uno, aprender la jerga y, dos, como que cosas culturales. O sea, algo como la comida, les gusta mucho la cerveza, la paella en Valencia, entonces anoto mucho estas cositas para poder jugar, quizás modifico ciertas partes del guion que tengo para meterlo ahí y que se sientan más identificados": expresó Mejía en medio de la entrevista.

Sin embargo, su característico acento paisa no ha pasado totalmente desapercibido, pues muchos extranjeros elogian la manera en que pronuncia términos como "mamasita", "guaro", "ganado", "chicharroncito", entre muchas otras palabras.

¿Beta Mejía ha hecho parte de 'el ganado'?

A propósito de su stand up comedy, el creador de contenido también se le midió a confesar si en alguna oportunidad ha tenido ganado o ha hecho parte de él, añadiendo que la comunicación es clave tanto para las relaciones formales, como para las que son calificadas como un simple pasatiempo, pues está en juego la estabilidad emocional de las personas involucradas.

"Yo he sido del ganado, sí. No lo digo con orgullo, tampoco me quejo, pero yo sí he sido en algunas ocasiones del ganado con algunas chicas, señorita o mujer (...) sí, he ocupado ese papel así que también lo puedo hablar con sustento", finalizó jocosamente Mejía.