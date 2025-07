Presentador de La Red recordó que su abuela falleció mientras le hacían manicure: así sucedió

La Red es uno de los programas de entretenimiento más vistos del fin de semana en Colombia, no solo por sus noticias de la farándula nacional e internacional, sino también por las confesiones y momentos personales que comparten sus presentadores. En esta ocasión, Carlos Vargas, uno de los rostros más carismáticos del formato, dio de qué hablar tras recordar un episodio muy doloroso de su vida: la muerte de su abuela, doña Alicia Osorio de Moreno, ocurrida en 2016.

Mira también: Resumen capítulo La Red: Famosa recibió millonaria oferta para estar con ella; la cifra impacta



Cómo murió la abuela de Carlos Vargas, de La Red

El vallecaucano habló del tema en una entrevista radial, donde relató con franqueza y su característico humor el momento exacto en del fallecimiento. Contó que todo sucedió mientras le hacían un manicure en su casa:

“Cuando la señora me dice: ‘ay, doña Alicia murió’, y claro, ahí yo volteo, veo la cara de mi abuelita y digo, sí, se veía desencajada, relajó la boca. Sentí esa sensación de conexión como de miedo, de pesar, y me pregunto cómo funciona eso”.

Entre los comentarios de los locutores de vibra.fm, Carlos bromeó diciendo que, a pesar del dolor, “el francés quedó espectacular”, en referencia al estilo de uñas que le estaban haciendo. Incluso afirmó, entre risas, que sus uñas lucían "divinas" en el funeral. Con estas palabras, dejó ver cómo, con el paso de los años, ha aprendido a recordar ese momento con tranquilidad y hasta con algo de humor.

Publicidad

En 2016, el mismo año en que falleció su abuela, el presentador le dedicó una emotiva publicación en redes sociales, en la que la describió como una mujer vanidosa, preocupada siempre por su apariencia física, y muy importante en su formación personal.

“Siempre viví enamorado de su pelo blanco, de sus arruguitas, de sus manitas, de sus vestidos conservadores y llenos de color. Verla maquillarse era fabuloso, porque para qué, siempre fue una mujer vanidosa, y al final me decía: ‘¿sí quedé bien maquillada?, ¿el colorete no me quedó muy encendido?’ Ay cosita linda mi viejita… eso me enternecía y me hacía abrazarla y cogerla a picos”.

Publicidad

Mira también:Carlos Vargas y Juan Carlos Giraldo no ocultaron su disgusto con una prenda de Carlos Calero

En esa publicación también resaltó que ella le inculcó el valor del ahorro y le agradeció por todas las enseñanzas que le dejó, demostrando que, aunque el duelo se lleva a cuestas, el amor perdura.