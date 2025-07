Pineda, eliminado del Desafío, revela qué participante lo invitó a su casa: mira de quién se trata

En medio de esta charla, reveló Pineda que le hubiera gustado conocer más a Mencho, la integrante del grupo Gamma. Indicó que es una muy buena competidora y que es de admirar por todo lo que ha realizado en el deporte.

"Por su edad, tiene experiencia y se ha visto reflejado, es una persona sabia y muy coherente con lo que dice, no cae en ese juego de desequilibrio emocionalmente. Cuando yo me despedí, todos se me arrimaron y ella fue una de las personas que me expresó admiración", afirmó el exparticipante del Desafío Siglo XXI en Caracoltv.com

