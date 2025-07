Pineda, eliminado del Desafío, se fue en contra de Eleazar por una revelación que le hizo Sathya

Pineda, eliminado del Desafío 2025 durante el primer ciclo, abandonó oficialmente La Ciudad de las Cajas y concedió una entrevista para El último adiós, formato de Caracol Televisión, en el que se refirió a su vida personal, pero también a su paso por el reality de los colombianos.

Pineda se fue en contra de Eleazar en Desafío

El Súper Humano confesó que desconfiaría de Eleazar, a pesar de que a simple vista tuvieron una relación de contrincantes sana en el terreno de juego, pues se enteró después de su eliminación que al parecer el capitán de Alpha no lo tenía en un muy buen concepto.

“Cuando tuve la oportunidad de compartir con Sathya en El Cubo ditu, él en la casa decía otra cosa, dizque tenía la ventaja conmigo, no sé qué, entonces una persona que no sea capaz de decir las cosas de frente… No puedo confiar en esa persona”, mencionó.

Durante el mismo encuentro, Pineda confesó que haber estado en La Ciudad de las Cajas fue todo un sueño cumplido, pero admitió que es mucho más complejo de lo que se ve en televisión al asumir retos como aguantar hambre, estar golpeado y enfrentar momentos llenos de tensión por la presión del juego.

Posteriormente, confesó que por el momento quiere reencontrarse con su familia, especialmente con su hija, y que está pensando en buscar nuevos rumbos laborales que le permitan fusionar su verdadera pasión y enviar un mensaje positivo a través de su historia de vida.

“Siento que marqué un antes y un después en el Desafío, de hecho, me lo decían mis compañeros porque soy la primera persona con una discapacidad en entrar al programa. Yo me sentí igual que todos; de hecho, cuando hice las pruebas las hice igual que todos, en las pistas hacía lo mismo que todos, no hubo ninguna consideración (…) Me parece chévere haber podido dejar un mensaje y una marca para que las personas sientan que no hay límites”, explicó.

Por último, se mostró orgulloso de haber sido el primer participante con discapacidad en ser parte de la producción y envió un mensaje alentador sobre los límites, definiéndolos como un obstáculo mental y no físico.

