Reacción de Andrea Serna al chaleco que Gero se puso por Abrahan: en redes la apoyaron

El capítulo 11 del Desafío Siglo XXI volvió a dar mucho de qué hablar, con emociones intensas en todas las casas, especialmente en la de Beta, luego de que Gero tomara la decisión de recibir el chaleco de sentencia para proteger a su capitán, Abrahan. Durante el contacto con Andrea Serna, la presentadora quiso saber cómo se habían asignado los dos nuevos chalecos que dejaron a dos desafiantes en riesgo de salir de la competencia.

"Fue una decisión que claramente trae muchas emociones. Fue una conversación con el capitán y quiero decir, frente a todos, que fue una decisión mía. Quise reconocerlo, no solo como líder, sino por lo que es en el grupo. Estoy seguro de que soy fuerte y muy capaz. Volveré", expresó Gero con determinación.



Reacción de Andrea Serna, ante chaleco de Gero

Andrea, algo sorprendida y desconcertada, le preguntó directamente si se había sacrificado por su capitán. Gero respondió afirmativamente, y ella no tardó en consultarle a Abrahan qué pensaba al respecto.

"Se me rompió el corazón, Andrea. Gero me lo dijo. No tengo más que estar agradecido. Él va a volver. No fue un sacrificio: en cada prueba ha demostrado sus capacidades. Es un gran deportista y un gran ser humano. Él me ha enseñado muchas cosas", dijo Abrahan, visiblemente conmovido.

Andrea Serna nos representa con esa cara, de la decisión de Gero.#DesafioDelSigloXXI pic.twitter.com/SVkIkyx1VL — Time⏳ (@TheTime65252) July 16, 2025

Por su parte, Dani también fue sincera con Andrea Serna. Expresó que sintió que recibir el chaleco era justo, ya que sus compañeras también lo habían portado y habían salido victoriosas del Desafío a Muerte. Sin embargo, aprovechó para enviar un mensaje cargado de tensión a su compañero Abrahan, con quien ya ha tenido varios roces.

Lo que más llamó la atención en redes sociales fue la reacción de Andrea Serna, que se volvió viral. Los internautas comentaron: "Andrea nos representa con esa cara", haciendo referencia a su expresión facial al escuchar al joven de 26 años. Incluso, la presentadora soltó un breve “jmm” que fue ampliamente compartido. Finalmente, prefirió no opinar al respecto y se limitó a explicar lo que estaría en juego en la próxima prueba.

JAJAJAJA la cara de Andrea cuando Abrahan le dijo que se le rompio el corazon #DesafioDelSigloXXI #DesafioXXI pic.twitter.com/dUwH9sRGmw — Mᴀʀʏ 🇨🇴 (@mary_vibess) July 16, 2025

Nuevo enfrentamiento entre Dani y Abrahan

Minutos después, se vivió otro momento tenso en la casa Beta. Abrahan intentó acercarse a Dani para hablar, pero ella lo detuvo en seco: “No quiero saber de usted. Me toca verlo, lastimosamente, porque estamos en el mismo lugar. Le pediré el favor que no me dirija la palabra”.

Ante esto, el capitán se mostró desconcertado y, aunque se preguntó en voz baja qué había ocurrido, optó por no insistir.

