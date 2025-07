Por qué se pelearon Claudia y Valentina en el Desafío: una llamó “bruta” a la otra en el encontrón

Un verdadero momento de tensión se presentó en Beta cuando Claudia y Valentina se enfrentaron y terminaron gritándose en frente de sus compañeros en el Desafío 2025. A pesar de que la discusión estalló en el capítulo 10, las tensiones se vienen presentando desde hace algunos episodios.

Por qué están peleando Claudia y Valentina en el Desafío

Todo inició luego de que los azules perdieran el Desafío de Sentencia y Bienestar, pues Gero se ofreció a ponerse a sí mismo el Chaleco de Sentencia por segunda vez en competencia para proteger a Abrahan, el líder de la casa.

Esta decisión generó malestar en la propiedad, especialmente en Claudia, quien no vio con buenos ojos la situación. En una charla que tuvo con una de las mellizas, la joven le confesó lo que había ocurrido y cómo Valentina había estado, al parecer, de acuerdo con la situación para actuar conforme al capitán.

“Me fastidia la gente lambona, me gusta la gente transparente, que si hay que decir algo, lo dice y ya”, mencionó en aquella oportunidad.

La pelea continuó en el capítulo emitido este 15 de julio después del Desafío de Sentencia, Premio y Castigo, pues Valentina empezó a reflexionar sobre los retos que debían afrontar como equipo teniendo en cuenta que se acerca el Desafío a Muerte en el Box Negro y que hacía falta que Gamma determinara a quiénes pondría en riesgo.

En la intervención mencionó a Claudia, destacando sus cualidades, pero añadiendo también que tenía un temperamento fuerte. Ante la acotación, la Súper Humana la interrumpió para explicar que no está de acuerdo con la “lambonería” ni la “hipocresía”.

“Yo no necesito lamerle a nadie porque para eso les he demostrado en mi pruebas y no me he querido ir. Bebé, pero ¿cómo me vas a decir que lambonería si yo no estoy pique aquí y pique allá con todos los participantes acá?”, se defendió la joven.

Finalmente, explicó que si se refería en particular al caso de Abrahan ella misma le había expresado al líder de la casa que la “estresaba” por algunos comentarios o comportamientos que tenía con los mismos integrantes de su equipo.

