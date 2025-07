Guajira cuestionó a Gero por sacrificarse por Abrahan: ¿Lo manipuló con llanto?

En el capítulo 9 del Desafío Siglo XXI, los equipos compitieron en el Box Blanco. Los ganadores fueron los integrantes de Omega, quienes no dudaron en asignar los dos nuevos chalecos de sentencia al equipo Beta. Sin embargo, internamente ya se había decidido que Gero sería quien asumiría el riesgo de ir al Desafío a Muerte, con el objetivo de evitar que Abrahán quedara en la cuerda floja.

Dani le preguntó a Gero por qué se puso el chaleco si ya había estado en la prueba de eliminación, y él respondió: “Lo que aprendí es esa esencia de humano que hace falta aquí en esta casa, que para mí aún es un equipo. En este momento estoy en una mentalidad de Beta, y yo no quiero ver a mi capitán con este chaleco”.

Ante esto, Guajira y Esteban, presentadores del Post Show del Desafío en la plataforma ditu, no se guardaron nada: “No, mi querido Gero, definitivamente tú eres muy bobo”, comentó Guajira, aunque su compañero la interrumpió con otra teoría: que Gero podría estar siendo manipulado por el arquitecto de 26 años.“Yo sí creo que es víctima de manipulación de Abrahán”, afirmó Esteban.

Daniela Taborda, invitada especial al programa y recordada por ser la primera mujer trans en la historia del Desafío, también opinó sin filtro que podría ser que él se siente atraído por el capitán, ya que ha expresado abiertamente su homosexualidad: “Yo no sacrificaría mi puesto, mi estadía, cuando ya fui a muerte. No, eso no puede ser así”.

La también abogada añadió: “La gente sabe, tanto los que hemos ido como los que lo ven, que uno no puede poner por encima los sueños de otro, antes que los de uno. Sobre todo porque, con un chaleco, uno tiene un pie por dentro y otro por fuera”.

Guajira también fue enfática en resaltar que Gero tiene más mérito para seguir en competencia que su capitán: “Tienes récord en pista de agua y por unas lagrimitas te dejas convencer… No”. Esteban concluyó con una advertencia para todos los competidores:

“En el Desafío, no confíe 100% en nadie. Todo el mundo tiene su estrategia, y la de Abrahán es terapiarlos dentro de su equipo”. Por último, comentaron que la estrategia de llorar ante las cámaras y frente a sus coequiperos ha funcionado para varios. Recordaron el caso de Dani, la elegida del primer ciclo, quien lloró al proponer un cambio de capitanía… y lo logró, llevándose además 10 millones de pesos.

Cabe recordar que el equipo rosadof ue enviado a Playa Baja, este hostil y desolado territorio, como una especie de venganza de parte de Beta por la cantidad de chalecos que les pusieron en el primer ciclo.

