Dos nuevos chalecos caen en Beta y un equipo llama cobarde a Abrahan

Deisy es la que va a ir a entregar los chalecos en la casa Beta. Cuando ella, todos se reúnen en la sala para recibir las cajas y allí decidir quién va a quedar sentenciado en este capítulo 9 del Desafío Siglo XXI.

Nuevos sentenciados en el Desafío Siglo XXI

En medio de esto, la integrante de Omega afirma que las palabras que dirá las expresará con todo el cariño. En esta ocasión, le comunica el mensaje de María C a Abrahan, que es, que no deje manipular y que siempre piense desde el amor.

Cuando ella termina, Dani se le acerca, pero el capitán de Beta le pide que no vaya a pelear. Después Valentina le dice que ellos no quieren destruir a nadie y que Omega habría sido el que comenzó esta guerra, enviando todos los chalecos al equipo. “Están jugando desde un principio para ganar ustedes tiempo y no morir”, dijo la integrante de Beta.

Asimismo, agrega que a ellos siempre los han considerado como los débiles. Frente a esto, Deisy le pregunta a Abrahan si tiene algo para responderle a María C y le dice “que le vaya allá también en la prueba y gracias por las palabras”.

Después, Dani le pregunta a Gero el porqué se puso el chaleco si ya estuvo en el Desafío a Muerte, a lo que él le contesta. “Lo que aprendí es esa esencia de humano que hace falta aquí en esta casa, que para mí aún es un equipo. En este momento estoy en una mentalidad de Beta y yo no quiero ver a mi capitán con este chaleco”, por lo cual Claudia se impacta y reacciona.

