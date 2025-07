Capítulo 177 Karsu: Bora reacciona ante el audio que Karsu le envió ebria

Karsu, confundida, le responde que no pueden estar juntos porque no quiere cometer un error y porque tiene tres hijos, a lo que él reacciona con tranquilidad y le dice que no lo ve como algo negativo. Más tarde, la mujer decide contarle todo a su familia, pero no recibe el apoyo que esperaba.

No te pierdas Karsu en las noches de Caracol Televisión o en la Señal En Vivo. Puedes revivir los capítulos aquí.