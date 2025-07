Yo Me Llamo

Capítulo 62 La Venganza: Luis Miguel aboga para que no atenten contra la vida de Valentina La mamá de Valentina habla con Luis Miguel y le dice que su hija no fue la que provocó que Grazzia esté delicada de salud. A esta charla se sume Paco y le pide que no le hagan daño a su hermana.