Diagnóstico médico de Cami, eliminada por lesión del Desafío: reveló que podría ser operada

Cami se convirtió en la primera eliminada del Desafío 2025 por una lesión. La noticia tuvo lugar poco tiempo después de haber asumido el reto de cortarse radicalmente el cabello al perder el Desafío de Sentencia, Premio y Castigo del primer ciclo. La nutricionista participó en un en vivo del Desafío en el que se refirió a su proceso médico tras abandonar La Ciudad de las Cajas.

Mira también: Primer beso de Zambrano e Isa en el Desafío: VIDEO de romántico momento que vivieron



Diagnóstico médico de Cami, del Desafío

Según explicó debe cuidarse mucho las próximas semanas para evitar llegar al quirófano por esta lesión y que de esta forma se comprometa mucho más su salud. A pesar del imprevisto, se ha mostrado muy positiva frente a su recuperación y admitió que está siguiendo al pie de la letra las recomendaciones de los especialistas.

“Yo tuve un esguince grado tres, el doctor me dijo que tengo un esguince alto y bajo y tuve una ruptura de ligamento”, dijo en medio del encuentro.

Adicionalmente, confesó que el doctor planea verla en dos meses para saber si ha tenido progreso en las 30 terapias que debe practicarse y determinar de esta forma si tiene que someterse a una operación o si, por el contrario, esto no es necesario.

Publicidad

Mira también: Él es el novio de Yudisa, la participante más joven del Desafío del Siglo XXI: también es deportista

Cami no desaprovechó la oportunidad para confesar que extrañará mucho la adrenalina que sienten los Súper Humanos a la hora de enfrentarse en una competencia en el terreno de juego y admitió que se llegó a preocupar mucho cuando sintió que algo no estaba bien con su cuerpo cuando presentó una mala caída en el box de contacto.

Publicidad

“Ahí se ve que yo intenté mover el pie y yo decía ‘no puedo, me duele mucho’. Después fue el paramédico, me tocó, como que se sentía algo raro y el pie empezó a hincharse y él me dijo ‘no, no puedes seguir en esta competencia’”, mencionó.

Por último, confesó que, a pesar de las recomendaciones que le hizo Leo de abrir los pies para que no su integridad física no se viera comprometida, ella estaba compitiendo en “piloto automático”, por lo que no alcanzó a percatarse de las advertencias de sus compañeros una vez estaba enfrentando a su adversaria.

Mira también: Por qué se pelearon Claudia y Valentina en el Desafío: una llamó “bruta” a la otra en el encontrón

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.