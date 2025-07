Cami se quiso librar del chaleco y le tocó algo peor: se quebró por duro castigo en el Desafío

En el capítulo 5 del Desafío Siglo XXI se vivió el primer Desafío de Sentencia, Prueba y Castigo, una prueba que puso a prueba la resistencia y fuerza, especialmente en los brazos, de los competidores. El equipo Gamma resultó ganador y obtuvo el poder de asignar dos chalecos de sentencia, además de elegir qué equipo asumiría el castigo de cortarse el cabello, uno de los más temidos, especialmente por las mujeres.

Al final del episodio, Yudisa, integrante de Gamma, fue enviada a la casa Alpha para informarles que habían sido seleccionados para cumplirlo.



Quién se cortó el cabello en el Desafío Siglo XXI

Inicialmente, Sathya se ofreció voluntariamente a asumir la penitencia. No obstante, luego cambió de opinión y propuso que la elección fuera más equitativa: “Más allá de que me ‘compren’ o de que me ofrezcan dinero, se trata de que ustedes también hagan un sacrificio y que sea lo más justo, al azar”.

De esa forma, se llevó a cabo una rifa interna. Los hombres eligieron un número y las mujeres hicieron lo mismo. El resultado dejó a Cami como la elegida para ser rapada.

Manuela fue quien tomó la tijera y comenzó a cortar su cabello, mientras la consolaba con palabras de aliento: “Para que te crezca más bonito de lo que ya lo tienes”. Posteriormente, Leo se encargó de pulir los últimos detalles con la máquina de afeitar.

Cami, de Alpha, deseaba raparse

El momento fue impactante y emotivo, pero lo que más sorprendió fue una confesión inesperada de Cami tras cumplir el castigo. “Siempre he querido hacer dos cosas en la vida: uno, raparme; y dos, ir a la cárcel, pero no de visita, sino como presa”, declaró con naturalidad, desatando todo tipo de comentarios en redes sociales. Muchos televidentes no supieron cómo interpretar su afirmación.

Cami intentó evitar el chaleco por ser capitana

Cabe recordar que Cami también generó controversia en capítulos anteriores al intentar usar su rol de capitana para evitar ponerse el chaleco de sentencia. “Para mí esto es demasiado difícil, siento que, si tengo este poder, me gustaría aprovecharlo y no tirarme al agua poniéndome en riesgo”, expresó en su momento.

Este comentario fue duramente criticado por sus compañeros, quienes consideraron injusta su actitud. Finalmente, decidieron realizar una rifa para definir a la sentenciada, y el resultado determinó que Manuela deberá luchar por su permanencia en la competencia.

