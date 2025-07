Lucho estalló con sus compañeros por el castigo de raparse en el Desafío: división en redes

Luego de que Gamma resultara ganador del primer Desafío de Sentencia, Prueba y Castigo, la escuadra naranja tuvo que asignar dos chalecos de sentencia y escoger a qué equipo castigaría con el reto más temido por muchos: cortarse el cabello.

Al finalizar el capítulo 5 del Desafio Siglo XXI por las pantallas de Caracol Televisión, inició una transmisión de 12 horas en la plataforma ditu, donde se mostró en tiempo real lo que ocurrió en el Rincón de los Castigos. Allí, Alpha debía tomar una decisión definitiva sobre quiénes asumirían el castigo.

Quiénes se raparon en el Desafío Siglo XXI

Leo fue el primero en asumir el reto sin problema. Pero la situación se complicó cuando aún faltaba un segundo voluntario. Juan propuso una rifa, pero Lucho, quien ya tenía el chaleco de sentencia, se negó a cumplir el castigo, argumentando que no era justo que le tocara soportar ambas cosas.

El momento se tornó tenso. Lucho se molestó, tomó la máquina y comenzó a raparse él mismo, mientras al fondo se alcanzó a escuchar el comentario “¡qué dramático!”, aunque no quedó claro quién lo dijo, pues la cámara no lo mostró.

Después, Leo volvió a intervenir y lo ayudó a terminar el corte. Entonces, demostrando su empatía, dijo: “Con todo el permiso de él, esto que diré es con mucho respeto. La mamá de Lucho murió por cáncer. Son cosas que a uno lo afectan y supongo que por eso no lo quería hacer”. El competidor de Turbo, Antioquia, explicó que esta era una forma de honrar a las personas que han luchado y perdido la vida a causa de cualquier tipo de cáncer.

En redes sociales los usuarios no se ahorraron comentarios y se dividieron en dos bandos. Unos dejaron claro que lo más justo era que aquellos participantes que tenían el chaleco, se cortaran el cabello, mientras que otros criticaron la actitud del joven por un "simple corte". La discusión sigue abierta.

Estos son solo algunos de los mensajes que se pueden leer: "Lucho reacciona muy mal siempre, "Injusto y no pienso discutirlo, se tenían que cortar el cabello los que no tienen chaleco, este año veo que hay 0 empatía", "Él tenía toda la razón. No es justo que si llega a perder en Desafío a Muerte se vaya rapado", "Muy dramáticos y eso que apenas es el inicio".

Qué mujer se rapó en el Desafío Siglo XXI

Entre las mujeres, se optó por una rifa. Finalmente, la “suerte” recayó sobre Cami, la capitana del equipo, quien se mostró profundamente afectada. Entre lágrimas, fue rapada por Manuela, quien intentó consolarla con una frase esperanzadora: “Para que te crezca más bonito de lo que ya lo tienes”. Leo también colaboró con la máquina para dejarle el corte parejo.

