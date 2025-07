Diego Guauque se quebró al revelar otra dolorosa pérdida por cáncer: "Me deja muy triste"

Diego Guauque, uno de los periodistas más reconocidos del programa Séptimo Día, compartió una sentida publicación en sus redes sociales para despedir a su amigo Freddy Botero, quien falleció el pasado 7 de julio como consecuencia de un cáncer de estómago.

Mira también: ¡Continúa el pánico! Esposa de Diego Guauque habló de la salud del periodista

“Sobre las 6:00 de la tarde me entregaron una noticia que me dejó bastante helado y acongojado. Ustedes se acuerdan de que yo hice una historia, Fredy Botero, yo lo presenté en el programa. Fredy estaba luchando contra un cáncer de estómago y murió. Me deja muy triste la noticia”, expresó Guauque con la voz entrecortada.

El reportero, quien también libró recientemente una dura batalla contra el cáncer, mantuvo una relación cercana con Freddy y su familia desde que documentó su caso para el programa. Según relató, el deceso se produjo en medio del acompañamiento de sus seres queridos.



Una historia de lucha y esperanza

Guauque agradeció a Andrea, esposa de Freddy, por compartirle la noticia y permitirle contarla públicamente. En su reflexión, hizo énfasis en el impacto que esta pérdida deja en sus hijas, Paula y Valentina, de apenas 11 y 8 años:

Publicidad

“Sé que no es fácil en momentos así. Pienso mucho en ella y en sus niñas, que vieron cómo su papá empezó a deteriorarse poco a poco (…) Sus hijas y su esposa entendieron que no había marcha atrás, y hago este video porque ella me pidió que le contara a la gente lo que están viviendo. Al final, lo soltaron para que pudiera morir en paz”.

Freddy Botero se convirtió en un símbolo de resiliencia. Su testimonio, emitido por Séptimo Día, conmovió profundamente a los televidentes. Incluso, en una transmisión en vivo semanas antes de su fallecimiento, compartió más detalles de su proceso y reafirmó su determinación por vivir, a pesar del diagnóstico.

Publicidad

“Yo siempre le pregunto a Dios: ‘¿Para qué me pones este reto?’ Y también le digo que estoy dispuesto a hacer lo que sea para salir adelante… No voy a desfallecer porque sé que puedo”, dijo con optimismo en el programa.

¿Quién era Freddy Botero?

Botero era economista de profesión. Su vida cambió radicalmente en diciembre de 2023 cuando, tras presentar fuertes dolores estomacales, fue diagnosticado con cáncer gástrico en etapa 4, con metástasis en el intestino, la vejiga y el peritoneo.

Su historia fue contada por Guauque en televisión nacional, mostrando su valentía frente a la adversidad y su deseo de vivir por su familia. El periodista cerró su mensaje con palabras de gratitud y despedida:“Gracias, Fredy, por abrirme las puertas de tu hogar, por invitarme a la primera comunión de tus hijas. Debemos agradecer a personas como tú que, a pesar de las dificultades, se atreven a compartir su enfermedad para que otros no sufran”.

Publicidad

Mira también: Así lucía Érika Zapata antes de llegar a Noticias Caracol: fue alumna de Diego Guauque

Diego Guauque también enfrentó el cáncer

En 2023, Diego Guauque fue diagnosticado con leiomiosarcoma, un tipo de cáncer agresivo que afecta los músculos. El periodista se apartó de las cámaras para concentrarse en su tratamiento, que incluyó múltiples sesiones de quimioterapia. Afortunadamente, logró superar la enfermedad y hoy continúa activo en su labor periodística.