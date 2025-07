Charlie Zaa respondió a acusaciones sobre nexos con paramilitares y bienes embargados

El reconocido cantante colombiano Charlie Zaa, famoso por sus interpretaciones románticas como 'Ódiame' y 'Que Dios me libre', enfrenta un complejo proceso de extinción de dominio por parte de la Fiscalía General de la Nación. El ente acusador impuso medidas cautelares sobre ciertos bienes que, según la investigación, estarían relacionados con dineros provenientes del Bloque Tolima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), entre ellos la discoteca Solaris en Ibagué y el centro comercial y discoteca Oasis en Girardot, Cundinamarca.

Ante la gravedad de los señalamientos, el artista se pronunció en entrevista con Mañanas Blu, donde rechazó rotundamente cualquier relación con grupos armados ilegales. “Nunca he tenido amistades con narcos, guerrilla o paramilitares. Jamás les he cantado y mucho menos he sido testaferro”, afirmó.

La cifra que maneja la Fiscalía como valor estimado de los bienes alcanza los 25.000 millones de pesos, aunque Zaa asegura que esto es exagerado y que el avalúo más reciente fija el valor de Oasis en Giradot en cerca de 11.000 millones.

El proceso judicial no está dirigido directamente contra el cantante como persona, sino contra los inmuebles señalados por supuestamente haber sido financiados con recursos ilícitos. Zaa aclara que Oasis fue construido en 2003 en Girardot, y no en 2007 en Ibagué como aseguran algunos testimonios entregados por desmovilizados.

“Dicen que construí el Oasis en Ibagué con plata de los paramilitares en 2007, cuando en realidad lo hice en Girardot en 2003. Esa es la primera de muchas falsedades”,

Las pruebas que presentó a la justicia

Charlie Zaa asegura que ha entregado a la Fiscalía toda la documentación que respalda la legalidad del inmueble, incluyendo el certificado de libertad y tradición, la licencia de construcción emitida por la Alcaldía de Girardot, y el contrato de compraventa del lote, adquirido por su familia en el año 2000 por ceca de 140 millones de pesos.

El cantante también subrayó que el capital invertido en la construcción de Oasis provino de su carrera artística: “Desde 1996 firmé con Sonolux Colombia y vendí más de 3.200 millones de pesos solo en discos. Además están las regalías, los conciertos y las producciones internacionales”.

Posible confusión con Harry Wildman Malo

Uno de los elementos que Zaa considera clave en esta confusión es su antigua relación contractual con Harry Wildman Malo Pérez, a quien le arrendó un piso de Oasis en 2003. El artista denunció que este hombre dejó de pagar el arriendo, actuó de manera agresiva contra su familia y luego construyó una réplica de la discoteca en Melgar, Tolima.

“La Fiscalía tiene copia de ese contrato de arrendamiento”, explicó Zaa. También aseguró que esta persona se rodeaba de escoltas armados y podría estar vinculada con actividades ilegales.



Vínculo con alias ‘Daniel’, exjefe del Bloque Tolima

Uno de los puntos más álgidos y delicados de todo el proceso es la supuesta conexión entre Zaa y Diego José Martínez Goyeneche, alias ‘Daniel’, antiguo comandante paramilitar. Algunos desmovilizados señalaron que Zaa podría haber prestado su nombre como testaferro, o que algún primo suyo habría tenido contacto directo con este cabecilla. "No lo conozco, no sé de qué primo hablan”, dijo molesto.

El cantante insistió en que nunca ha sido fotografiado, grabado o relacionado directamente con paramilitares ni narcotraficantes. “Si yo hubiera cantado para ellos, ya habría evidencia pública, como ha ocurrido con otros artistas. Pero conmigo no hay ni una foto”.

También cuestionó la fiabilidad de los testimonios que dieron pie a la investigación, ya que estos provienen de exparamilitares que, según él, “quieren obtener beneficios judiciales a cambio de señalar a personas inocentes”.

Comunicado de Charlie Zaa

Zaa concluyó que siente que todo el proceso tiene una intención clara: quitarle sus propiedades. El artista publicó además un comunicado en sus redes sociales, donde reiteró su compromiso con colaborar con las autoridades para esclarecer su inocencia y proteger el patrimonio que asegura haber levantado con esfuerzo y transparencia.

