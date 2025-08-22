Festival Cordillera 2025: esta es la programación por días, artistas y horarios

El Festival Cordillera regresa al Parque Simón Bolívar de Bogotá el sábado 13 y domingo 14 de septiembre de 2025. Serán dos jornadas de nuestra gran descarga anual de música latina, que reunirán a artistas legendarios junto con nuevas voces de la región en cinco escenarios: Cordillera, Cotopaxi, Aconcagua, Cocuy y Coke Studio.

La edición 2025 contará con un cartel de lujo encabezado por Rubén Blades, Carlos Vives, Fito Páez, Zoé, Miguel Bosé, UB40, Los Auténticos Decadentes, Paulo Londra y Los Bunkers, entre muchos otros. Un encuentro que celebra lo mejor del rock, el pop, la salsa, la cumbia, el reggae y más sonidos que definen la identidad musical latinoamericana y que han marcado a generaciones enteras.

En menos de un mes seremos testigos de una experiencia sin fronteras, en la que se reunirán sonidos icónicos y propuestas frescas que hacen del Cordillera un punto de encuentro cultural único en la región. Entradas y combos a la venta en Ticketmaster.co

Artistas del Festival Cordillera 2025

El debut de Carlos Vives encabeza el Día 1. El hijo de la Sierra, símbolo de la Colombia mágica, compartirá escenario con el camaleónico Miguel Bosé, que promete una noche de pasión y reinvención. El maestro Rubén Blades, junto a la Roberto Delgado Big Band, pondrá a vibrar el Simón Bolívar al ritmo de clave y son frente a un somoncho a reventar.

Será una jornada de carnaval, murga y verbena, que cruzará fronteras: desde la isla británica con UB40, hasta la Francia gitana de Gipsy Kings. Recorreremos el México profundo con Silvana Estrada, la potencia rockera de Catupecu Machu y la nostalgia sonora de Silvana Estrada y Daniel, Me Estás Matando. Desde el sur, llegarán nombres clave como Paulo Londra, La Beriso y La Mosca.

Colombia también tendrá voz con tres de sus creadores más visionarios: Crudo Means Raw, Velandia y La Tigra y Lucio Feuillet.

El domingo salda una deuda pendiente: Fito Paez llega con su piano, su rumba y su historia a Bogotá. Illya Kuryaki & The Valderramas harán mover los coolos, Los Auténticos Decadentes y Los Caligaris pondrán el alma a alentar, y Belanova junto a Los Bunkers nos harán viajar directo a los dosmiles.

