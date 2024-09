La nostalgia y la admiración fueron protagonistas en el primer día del Festival Cordillera

Tal vez, una de las mayores expresiones de orgullo, felicidad y admiración es ver a personas derramando lágrimas al disfrutar de sus artistas favoritos, algunos esperan años para cumplir su sueño y el encuentro en el Festival Cordillera cumplió el anhelo de muchos durante el primer día.

Presentaciones que solo tomaban forma en la imaginación se hicieron reales la noche del 14 de septiembre, donde miles se pusieron de acuerdo para cantar a una sola voz los himnos latinoamericanos.

Los escenarios Cordillera, Aconcagua, Cotopaxi y Cocuy le hicieron honor a sus nombres y conectaron con las raíces más profundas gracias la música y la energía que se hizo presente, no solo por los artistas, sino también por sus admiradores.

Sin duda alguna, si hay alguien que recibe halagos después de cada performance es Juliana, que hizo presencia a las 4:45 p.m., y hasta quienes no la conocían terminaron enamorados de su proyecto y de la forma en la que su música y letras tocan los corazones.

La joven hipnotizó a los asistentes con su teatralidad, se vuelve evidente que es una artista integral: baila, canta, interpreta y encanta a su público, es la reina de la Cordillera y cómo no, si su magnética voz y el talento le sale por los poros. Además, dio una primicia que representó el inicio de un nuevo ciclo, ya que en el 2025 hará su primer concierto en el Movistar Arena.

A partir de las 5:45 Vilma Palma e Vampiros reunieron a todos los dispuestos a subirse en su ‘Auto Rojo’ y miles de personas corearon “Si vos te vas no queda nada” como la metáfora perfecta para que no dejaran el escenario Cordillera.

De hecho, así como también lo dice su canción, la luna fue testigo del asombroso momento y parece que quedó tan embelesada que prefirió no volver a ocultarse durante el resto de la fría noche bogotana.

Cuando el reloj marcó 15 minutos antes de las 7 de la noche, Bacilos nos transportó a esos días de colegio, los viajes en la ruta y cómo no, los momentos en los que gritamos “yo solo quiero pegar en la radio, para ganar mi primer millón”, ¿será que lo lograron?

En un escenario lleno de expectativa, la agrupación iluminó el Aconcagua y no contentos con sus himnos, trajeron a su setlist una canción que, aunque escribieron, no cantan. Se trata de ‘Yo no sé mañana’ con la que pasaron del olor a ‘Tabaco y Chanel’ a los mejores pasos de baile y, finalmente, a ver sus caras, en la cara de la luna, con ‘Caraluna’.

Como si de atravesar la cordillera se tratara, los melómanos corrieron de un lado a otro para llegar a una de las citas más importantes del día:Juan Luis Guerra. A las 7:45 p.m. el dominicano acudió a ‘Rosalía’ para que le abriera la puerta y fueron los asistentes quienes lo hicieron, pues los corazones bailaron a un solo ritmo.

‘La travesía’ continuó y luego canciones como ‘Vale la pena’, ‘Como yo’, ‘La Bilirrubina’, ‘Eres’, ‘Estrellitas y Duendes’ nos hicieron perder la cuenta y el rumbo, como en ‘La Hormiguita’ y ‘Bachata en Fukuoka”.

El repertorio del artista hizo que el público le diera su cariño y hubo un momento en el que dejó a todos con la boca abierta, pues invitó a Fonseca a interpretar un tema junto a él, tal vez, dando así un adelanto de lo que veremos en el segundo día.

Abrazos, aplausos y gritos ensordecedores hicieron que el dominicano y el colombiano cerraran el trato como colegas que se admiran profundamente y cómo no ‘Las Avispas’ y ‘A pedir su mano’ no podían faltar.

La euforia continuó con Miranda! apodado por los asistentes al Festival Cordillera como el mejor show del día uno, la agrupación argentina cantó himno tras himno e hizo que las mariposas en el estómago se convirtieran en algo mucho más grande cuando, a una sola voz, todos pudimos cantar finalmente “es la guitarra de Lolo”.

El reloj marcó las 10:15 p.m. la temperatura bajó cada vez más, pero esto no detuvo a los fanáticos de Hombres G para cantar a todo pulmón éxitos como ‘Te quiero’, ‘Lo noto’ y ‘El ataque de las chicas cocodrilo’.

Sus músicos lo dejaron todo y más en el escenario Cordillera, subieron el ánimo a pesar del cansancio y el clima, fueron graciosos y finalmente nos ayudaron a hacer catarsis gritando “Sufre, mamón, devuélveme a mi chica o te retorcerás entre polvos picapica”.

Finalmente, la jornada cerró con Systema Solarquienes nos dejaron activos con ‘El botón del pantalón’, ‘Rumbera’ o ‘Yo voy ganao’, entre saltos y mucho, mucho baile la agrupación trajo el caribe de Santa Marta a la fría capital.

En esta primera jornada no bailamos a solas, no cantamos a solas, ni se nubló nada a nuestro alrededor, esto es lo que hace la música, para eso es la Cordillera, porque las letras, acordes y voces de los artistas latinoamericanos también son nuestras, estamos hechos de candela y juntos somos fuego, uno que no se apagará jamás.