Andrés Calamaro pidió disculpas por haber finalizado su show en Festival Cordillera antes de tiempo

El cantante argentino Andrés Calamaro estuvo en el ojo del huracán el domingo 24 de septiembre por cuenta de su presentación en el Festival Cordillera 2023 , el cual se llevó a cabo en el Parque Simón Bolívar y donde él era el encargado de realizar el cierre para uno de los cuatro escenarios. El 'Salmón' decepcionó a muchos de los asistentes, pues además de interpretar algunos temas incompletos, no saludó al público y terminó su show 25 minutos antes de lo previsto y debía durar una hora y media.

A pesar de que el artista de 62 años entretuvo a sus fanáticos al interpretar temas como 'Flaca', 'Mil Horas', 'La Parte De Adelante' y 'Cuando Te Conocí' en el escenario principal y era uno de los actos más esperados, no cumplió con las expectativas. Muchos aseguraron que no demostró emoción al cantar y no interactuó con los presentes, ya que tampoco se despidió. Esto hizo que algunos empezaran a preguntarse por su estado físico; y cuando abandonó la tarima se escucharon varias críticas e incluso chiflidos.

"Mis disculpas. Anoche no lamentamos inconvenientes técnicos ni logísticos. No encuentro otra explicación que las alturas que, nobleza obliga, nunca antes me habían maltratado en esta ciudad que tanto me quieren", escribió el ícono del rock argentino en su perfil oficial de Instagram como respuesta a lo sucedido y excusas con los bogotanos.

Agregó que considera que un recital fallido es como un fracaso personal: "Mis disculpas a mis compañeros, mi gente que nos esperaba y la impecable organización. Esta es mi derrota, la artística. No poder vaciarme en el escenario es mi calvario hoy".

Minutos después, el también productor discográfico publicó un video hablando directamente a la cámara, allí explicó que viene de una extensa gira y que la altura lo afectó, tal como sucedió en Perú y Cochabamba.

"Me costaba bastante respirar. No me gusta dar excusas, pero no son problemas de salud, ni de logística, ni de organización, ni nada musical en el escenario. Para mí es una pequeña tragedia personal, de vergüenza torera", finalizó.

El Festival Cordillera se realizó el 23 y 24 de septiembre en la capital de país en el Parque Simón Bolívar, y en este encuentro de sonidos latinoamericanos se presentaron grandes artistas como Juanes, Dread Mar-I, Residente, Damas Gratis, Cultura Profética, Superlitio, Monsieur Periné, 1280 Almas, Los Caligaris, Damian Marley, entre muchos otros.