Katiuska, María C, Sathya y Myrian se enfrentan cara a cara en un Desafío a Muerte que pone a prueba su agilidad y destreza. La tensión crece: ¿vivirá la excapitana el mismo destino que Abrahan?
🔴EN VIVO DESAFÍO SIGLO XXI: Tras el Desafío a Muerte, ¿se renovará la alianza entre Alpha y Gamma?
Es momento de vivir un nuevo Desafío a Muerte entre mujeres, donde una tendrá que decirle adiós a su sueño en la Ciudad de las Cajas. Además, el Elegido dirá si logró cumplir o no su misión.
08:45 p. m.Desafío a Muerte entre mujeres de Omega
08:30 p. m.Se revela quién era El Elegido
Andrea Serna, presentadora del Desafío Siglo XXI, le pide al Elegido de este ciclo que salga a la luz. Para sorpresa de muchos, era un hombre: Lucho. El integrante de Alpha tenía la tarea de hacer que una mujer de su escuadra portara el chaleco de sentencia.
08:07 p. m.Eleazar no oculta sus sentimientos por Tina
Mientras tanto, en casa Alpha, Tina propone que todos digan lo que no les gusta de los demás. Entre bromas, Leo la presiona para que diga si quiere algo con Eleazar. Más tarde, el capitán aprovecha para abrazarla y coquetear, incluso llama a Valentina como mediadora.
08:03 p. m.Omega enfrenta el castigo de las arepas
El equipo naranja vive un "infierno". Miryan asegura que esto es una tortura, no por las cajas, sino porque ya van dos ciclos sin comer bien. Katiuska, de mal humor, estalla contra Camilo y dice que quiere irse a su casa: “vine a competir, no a hacer arepas”.