En vivo
Desafío Siglo XXI
DESAFÍO DEL SIGLO
EN VIVO DESAFÍO
LA VENGANZA DE ANALÍA

Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Desafío Siglo XXI  / 🔴EN VIVO DESAFÍO SIGLO XXI: Tras el Desafío a Muerte, ¿se renovará la alianza entre Alpha y Gamma?

🔴EN VIVO DESAFÍO SIGLO XXI: Tras el Desafío a Muerte, ¿se renovará la alianza entre Alpha y Gamma?

Es momento de vivir un nuevo Desafío a Muerte entre mujeres, donde una tendrá que decirle adiós a su sueño en la Ciudad de las Cajas. Además, el Elegido dirá si logró cumplir o no su misión.

Por: Daniela Correa GrisalesPeriodista 
|
Foto: Caracol Televisión
Daniela Correa Grisales
Periodista
Actualizado agosto 19, 2025 08:45 p. m.
  • 08:45 p. m.
    Desafío a Muerte entre mujeres de Omega

    Katiuska, María C, Sathya y Myrian se enfrentan cara a cara en un Desafío a Muerte que pone a prueba su agilidad y destreza. La tensión crece: ¿vivirá la excapitana el mismo destino que Abrahan?

  • 08:30 p. m.
    Se revela quién era El Elegido

    Andrea Serna, presentadora del Desafío Siglo XXI, le pide al Elegido de este ciclo que salga a la luz. Para sorpresa de muchos, era un hombre: Lucho. El integrante de Alpha tenía la tarea de hacer que una mujer de su escuadra portara el chaleco de sentencia.

  • 08:07 p. m.
    Eleazar no oculta sus sentimientos por Tina

    Mientras tanto, en casa Alpha, Tina propone que todos digan lo que no les gusta de los demás. Entre bromas, Leo la presiona para que diga si quiere algo con Eleazar. Más tarde, el capitán aprovecha para abrazarla y coquetear, incluso llama a Valentina como mediadora.

  • 08:03 p. m.
    Omega enfrenta el castigo de las arepas

    El equipo naranja vive un "infierno". Miryan asegura que esto es una tortura, no por las cajas, sino porque ya van dos ciclos sin comer bien. Katiuska, de mal humor, estalla contra Camilo y dice que quiere irse a su casa: “vine a competir, no a hacer arepas”.