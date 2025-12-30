Publicidad
La Danza de los Millones
Juegos
Jugadora de Selección Colombia se casó
Silvestre Dangond reapareció
Inscripción a 'La Danza de los Millones'
'La Vuelta al Mundo en 80 Risas'
Programación de Caracol
Capítulo 10 La Vuelta al Mundo en 80 Risas: atracciones extremas, comida exquisita, magia y más
En este capítulo, cada una de las duplas se fue a conocer un lugar diferente. Algunos lloraron de la risa, hubo mareadas, mucho susto, y hasta adrenalina a subirse en un carro acuático.
Capítulo 10 La Vuelta al Mundo en 80 Risas: atracciones extremas, comida exquisita, magia y más
1:11:44 min
La Vuelta al Mundo en 80 Risas - Capítulo 10:
atracciones extremas, comida exquisita, magia y más
Capítulo 10 La Vuelta al Mundo en 80 Risas: atracciones extremas, comida exquisita, magia y más
En este capítulo, cada una de las duplas se fue a conocer un lugar diferente. Algunos lloraron de la risa, hubo mareadas, mucho susto, y hasta adrenalina a subirse en un carro acuático.
Por:
Diana Carolina Vergel Perea
|
30 de Diciembre, 2025
