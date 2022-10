¿Qué dijo el cantante? Andrés Calamaro fue abucheado durante su concierto en Medellín

Andrés Calamaro se presentó el pasado sábado 22 de octubre en la plaza de toros La Macarena de Medellín; esta presentación hace parte de su 'Tour 22' por Latinoamérica. Las ciudades que están a la espera de escuchar al legendario del rock en español son Cali, Bucaramanga y Bogotá.

Durante su presentación en la capital antioqueña el cantante expresó: "Ojalá La Macarena vuelva a estar llena de toros y todas las plazas de Colombia también", declaraciones que para muchos de los espectadores resultaron molestas, provocando abucheos y gritos; pues desde hace varios años en esta ciudad se han prohibido las corridas de toros con la reciente administración de la alcaldía.

El interprete de 'Mil Horas' y 'La Flaca' continuó con su show y cuando tuvo la oportunidad volvió a referirse al tema tras percibir que sus declaraciones fueron rechazadas por el público. "¿Cierto que seguimos siendo amigos?, qué vivan los veganos de Medellín, qué vivan los animalistas de Medellín": dijo el cantautor argentino.

Después de las palabras por parte de Calamaro, los asistentes de la plaza manifestaron su cariño con aplausos y gritos; así el concierto continuó con duración de una hora y cuarenta minutos. Con asistencia total y varias reacciones en las redes sociales quedó demostrado el éxito del concierto en el que los asistentes cantaron los clásicos del rock en español del "Salmón" como también es conocido.

No es la primera vez que Andrés Calamaro manifiesta su opinión y apoyo sobre las corridas de toros; en Lima, Perú ya había mencionado en un concierto: "Más al sur de Perú no hay nadie que entienda a los toros y a la salsa" , frase que aunque fue aplaudida, también provocó los abucheos de algunos presentes quienes gritaron: "tauromaquia no".

En su paso por México el pasado mes de abril, se refirió al tema rechazando la prohibición de las corridas de toros; así mismo en sus redes sociales y en algunas entrevistas el argentino ha expresado su apoyo a la tauromaquia y manifiesta que disfruta de 'la fiesta brava'.

