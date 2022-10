"Ya me lo he gastado": Estafadora del concierto de Daddy Yankee no devolverá el dinero

Estamos en una época en la que los conciertos de grandes artistas no paran de ser anunciados en todo Latinoamérica, por lo que millones de fanáticos buscan boletas que aseguren su entrada a estos magníficos shows. A su vez, los estafadores aprovechan estas oportunidades para hacer de las suyas.

Lo ocurrido en Perú con las presentaciones de Daddy Yankee , caso en el que más de siete mil personas se vieron afectadas, generó revuelo en todo el continente, siendo un hecho que sacó a la luz a una banda de revendedores.

La cabecilla sería Pamela Soley Cabanillas Sánchez, una peruana de 18 años, quien salió de ese país el lunes 17 de octubre, un día antes de los dos conciertos.

Ante la presión, la integrante de la banda criminal 'Los QR de la estafa', en la que habrían 19 personas implicadas, de las cuales dos implicados directos huyeron a Colombia, accedió a dar una entrevista exclusiva para el medio Panorama.

"Yo acepto mi error, estafé a mucha gente sin medir las consecuencias y pido disculpas; perdón públicamente a la gente que le he hecho mucho daño", confesó la mujer a Panorama.

Con respecto a su modus operandi, la responsable aseguró que se metió a varios grupos en Facebook y empezó a ofrecer entradas en varias localidades y con diferentes precios, aunque también usaba una plataforma como Instagram. Además, aceptó que clonaba las boletas, cambiaba los QR y les ponía códigos de barras.

Esta no es la primera vez que la joven comete este delito, pues lo ha hecho también para conciertos de Bad Bunny, Don Omar y Karol G, siendo en total 4 eventos.

Cabe destacar que ya tenía demandas policiales y a través de redes sociales por estafa, así mismo, en medio de las investigaciones se conoció que el padre también tiene múltiples denuncias por este hecho.

Con respecto al dinero, Pamela Cabanillas aseguró que ganó aproximadamente entre 100 a 150 mil soles (alrededor de 160 millones de pesos) y no 2 millones de soles (alrededor de dos mil 500 millones de pesos) como han dicho las autoridades.

La peruana detalló al medio que en estos días se ha dado esa vida que siempre quiso, sin medir sus consecuencias: "soy una persona a la que le gustan mucho las zapatillas, verse bien, comprarse ropa cara, salir a comer a lugares caros, tomar buenos tragos".

En cuanto a la devolución del mismo, afirmó que es algo que no podrá hacer, pues "lamentablemente no van a recuperar su dinero porque ya me lo he gastado".

En la última línea de la pirámide de esta banda criminal se encuentran creadores de contenido, sin embargo, algunos han dado la cara afirmando que han sido víctimas y no cómplices, pues ellos promocionaban las boletas y le transferían a ella el valor exacto de estas. Algo que Pamela confirmó, ya que dijo que ellos no sabían sobre la clonación.

En medio de la clandestinidad, la peruana declaró que se va a entregar a las autoridades europeas y, de acuerdo a un agente de su país, le esperaría una condena de alrededor de 15 años.