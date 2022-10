El show continúa: Llane habló del baile que hizo durante la apertura del concierto de Daddy Yankee

Desde que decidió lanzarse al ruedo como solita, la carrera del reconocido artista Llane continúa en ascenso, pues no solo ha logrado conquistar a los amantes del género urbano con el estreno de canciones como 'Presente y futuro', 'Alcancía' junto a Reik y 'Cuenta conmigo' en compañía de Mike Bahía; sino que también está cumpliendo el sueño de abrir 'La Última Vuelta World Tour', de Daddy Yankee.

En diálogo con Caracoltv.com, el paisa reveló cómo vivió el espectáculo los pasados 8 y 9 de octubre en el Coliseo Live de Bogotá. Según informó, cada show tiene un público diferente; sin embargo, algo que no olvidará es la manera en que los asistentes capitalinos de regalaron una noche mágica al encender las luces de sus celulares y corear sus exitosos temas musicales.

"Lo que más me llamó la atención, de verdad que es como un sueño, es que estaba cantando una canción, uno de mis temas, dije como que 'hey, vamos a recordar, quiero que me ayuden con las luces' yo no sabía que iba a pasar, te lo juro que todo el Coliseo Live se iluminó, fue un regalo que me dieron ustedes a mí, nunca voy a olvidar eso, es una de las mejores noches de mi vida", señaló en medio de la entrevista.

Otro de los momentos cruciales de su show como telonero fue cuando presumió sus habilidades para la salsa y el breakdance, pues lo hizo sin camisa y con mucha seguridad de sí mismo, lo que rápidamente llamó la atención del público expectante.

"Muchas veces yo no escucho (por el retorno que tiene en el oído) y en ese momento fue tan impresionante el grito que llegué hasta escuchar", comentó jocosamente.