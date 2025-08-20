Con qué famosos han relacionado a Shakira tras terminar con Piqué: son más de seis

Luego de la separación de Shakira y Piqué, que ocurrió en junio de 2022, a la barranquillera la han relacionado con varios hombres muy famosos. Todo ocurrió en la época en la que se mudó Miami y allí la empezaron a fotografiar con sus amigos, tanto en eventos como en cenas o salidas casuales.

El primero fue Lucien Laviscount, quien es muy conocido por interpretar a Alfie en la serie de Emily in Paris. Precisamente, a inicios del 2023 lanzó su video de ‘Punteria’ junto, la canción que realizó junto a Cardi B y el actor fue el protagonista de este clip.

No solo lo empezaron a relacionar con Shakira por este motivo, sino también, porque luego de estar juntos frente a las cámaras, se les vio llegando juntos a lo que sería una cena.

Otro de los famosos con el que tuvo una fuerte amistad, pero pensaron que era su pareja, fue Lewis Hamilton, piloto de la Fórmula 1. A ellos se les vio compartiendo tiempo en un yate, junto a los hijos de ella, Milán y Sasha. Por lo cual, las especulaciones de un romance incrementaron, pero nunca se confirmó que fuera cierto.

En este mismo año, en el 2023, también se le relacionó con Jimmy Butler, el jugador de la NBA. Como los vieron saliendo en diversas ocasiones, aseguraron que eran más que amigos. Sin embargo, el mismo deportista salió a aclarar todo en una entrevista para Rolling Stone. “Simplemente inventan cosas, solo porque somos amigos. El hecho de que la gente salga, no significa que sean pareja”, expresó.

Ahora bien, en el 2024, Shakira estuvo en el Gran Premio de Miami de Fórmula 1. Lo que más llamó la atención fue cuando apareció junto a Tom Cruise, él de camisa blanca y ella de verde. Hubo un detalle que sorprendió a varios y ocurrió cuando él se refirió a la expareja de Piqué. “No, sus caderas no mienten, no lo hacen”. Después de todo este encuentro, todo quedó en suposiciones.

Recientemente, algunos fans crearon el rumor de que estaba con Alejandro Sanz, el famoso español con el que canta ‘La tortura’ y ‘Bésame’. Tanto así, que varios empezaron a decir que él había terminado con su pareja, Candela Márquez, por lo que él le dijo después de un concierto a la barranquillera. “¿Te digo la verdad? Ni con todo el café de Colombia me quito tu aroma”.

Ahora bien, en los últimos días se le vio junto a Antonio de la Rúa, quien fue su pareja desde el 2000 hasta el 2010, antes de empezar su relación con Gerard Piqué. Ellos estaban en lo que sería una cena con los hijos de ella, Milán y Sasha.