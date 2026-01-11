Publicidad

Hugo Rodallega recuerda a su papá en The Suso's Show

En la sección Directo al Corazón, Hugo Rodallega es sorprendido por el humorista con un reloj que le pertenecía a su papá, tan pronto lo ve, el futbolista estalla en llanto y dice que lo recordará toda la vida.

Hugo Rodallega llora al recibir un regalo de Suso y tarda en recuperarse

En la sección Directo al Corazón, Hugo Rodallega es sorprendido por el humorista con un reloj que le pertenecía a su papá, tan pronto lo ve, el futbolista estalla en llanto y dice que lo recordará toda la vida.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 11 de ene, 2026
