Hugo Rodallega llora al recibir un regalo de Suso y tarda en recuperarse

Hugo Rodallega recuerda a su papá con un reloj que su hermana le prestó a la producción de The Suso’s Show, allí explica que él fue su primer hijo hombre y que desde que nació, su padre se propuso que fuera futbolista profesional.

