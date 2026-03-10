Publicidad

Murió Daniela Isabel Zuleta, sobrina de Iván Zuleta, a los 15 años - CaracolTV

El Gimnasio del Norte, la institución educativa en la que estudiaba Daniela Zuleta Genecco, se pronunció sobre el deceso de la estudiante. Esto se sabe hasta el momento sobre el motivo de su muerte.

Murió integrante de la familia Zuleta a los 15 años: el vallenato está de luto

El Gimnasio del Norte, la institución educativa en la que estudiaba Daniela Zuleta Genecco, se pronunció sobre el deceso de la estudiante. Esto se sabe hasta el momento sobre el motivo de su muerte.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 10 de mar, 2026
Murió Daniela Isabel Zuleta, integrante de la familia Zuleta, en Valledupar.