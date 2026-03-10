Murió integrante de la familia Zuleta a los 15 años: el vallenato está de luto

Hay consternación en Valledupar y entre los fanáticos del vallenato debido a la muerte de Daniela Zuleta Genecco, sobrina de Iván Zuleta, actual rey vallenato 2025, y de la familia Zuleta. La noticia fue dada a conocer este martes 10 de marzo, un día después del hecho. De acuerdo con las primeras versiones, la joven fue trasladada desde su casa hasta un centro asistencial, donde infortunadamente llegó sin signos vitales.

Qué se sabe sobre la muerte de la sobrina de Iván Zuleta

Según medios locales, la joven de 15 años habría llegado a su casa del colegio y se encontraba descansando; sin embargo, fue encontrada inconsciente. Sus seres cercanos la llevaron de inmediato a la Clínica Erasmo de la ciudad donde llegó sin signos vitales y, a pesar de que el personal médico hizo lo que estuvo en sus manos por salvarle la vida mediante maniobras de reanimación, no tuvo éxito.



Al parecer, su deceso se habría producido por un episodio de broncoaspiración mientras dormía; sin embargo, no hay información oficial por parte de su familia o del centro de salud. El cuerpo de la menor estaría bajo análisis de Medicina Legal para poder determinar el motivo de su fallecimiento.

Daniela estudiaba en el Gimnasio del Norte, institución educativa que se pronunció sobre el tema a través de las plataformas digitales: "Su inesperada partida nos llena de dolor y nos invita a abrazarnos como comunidad. Nos unimos en oración y solidaridad con su familia, amigos, compañeros y docentes en este momento. Recordaremos siempre a Daniela con cariño, gratitud y la alegría que compartió en nuestras aulas", escribieron en el comunicado.





Zuleta era hija de Fabián Zuleta y Katherine Genecco, además de ser sobrina de la dupla de Diomedes Díaz durante la década de los 90 en Colombia.



Qué es la broncoaspitación

Este es el término con el que en medicina se refiere al paso de líquidos, algunos alimentos o vómito a la tráquea o los pulmones, lo que generan ciertas infecciones o incluso neumonía. Esto puede ser peligroso para los pacientes debido a que puede llegar a asfixiarlos o generar problemas en las vías aéreas que, en caso de no ser atendido a tiempo, puede tener consecuencias graves.

