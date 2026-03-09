Maluma y Susana Gómez celebraron el segundo cumpleaños de su hija: "El tiempo pasa volando"

El 9 de marzo de 2024 se convirtió en una fecha significativa para Maluma y Susana Gómez, ya que ese día nació su primera hija, Paris. Desde entonces, ambos compartieron algunos momentos relacionados con la niña a través de sus redes sociales. Sin embargo, mantuvieron cierta reserva sobre su vida familiar y en las publicaciones en las que apareció la menor evitaron mostrar su rostro.

Así fue el celebró Maluma el cumpleaños a su hija

Con la llegada del segundo cumpleaños de Paris, la familia organizó una celebración para conmemorar la fecha. A lo largo del último año, el artista había marcado el cumpleaños de la niña con celebraciones temáticas, por lo que en esta ocasión también preparó una reunión especial. Aunque la fecha de cumpleaños de Paris es el 9 de marzo, el cantante decidió realizar la celebración principal durante el fin de semana previo. A través de una historia publicada en sus redes sociales, compartió con sus seguidores algunos detalles del festejo.



En ese mensaje señaló que el tiempo pasaba con rapidez e hizo referencia a la importancia de compartir momentos con la familia. También mencionó que estaba vestido de amarillo, color que identificó como el favorito de su hija, y explicó que el objetivo del día era disfrutar de la celebración.

Posteriormente, el lunes 9 de marzo publicó en su cuenta de Instagram varias imágenes del evento. En las fotografías se observó una decoración inspirada en el mar. Entre los elementos visibles apareció un pastel de color rosado decorado con figuras de animales marinos, entre ellos un pulpo, una ballena y caballitos de mar.



El espacio también incluyó adornos en tonos azules y rosados. En una de las imágenes se observó un afiche con forma de coral que tenía el nombre de Paris y una cola de sirena como parte del diseño.

En las fotografías, la niña apareció con un vestido azul mientras compartía junto a sus padres durante la celebración. En la misma publicación, el cantante acompañó las imágenes con un mensaje dedicado a su hija en el que mencionó el segundo cumpleaños y expresó el cariño que ambos padres sentían por ella: "HBD #2 Princesa miaaaa... Estos papás te aman y dan la vida por ti"

Tras la publicación, varios seguidores reaccionaron con mensajes relacionados con el cumpleaños de la niña. También aparecieron comentarios de amigos y conocidos del artista. Entre ellos estuvieron Dim, integrante del grupo Piso 21, y el futbolista Juan Fernando Quintero, quienes dejaron mensajes de felicitación: "Felicidades a mi sobrina hermosa", "Mi sobrina ❤️"

