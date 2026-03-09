Publicidad

Maluma y Susana Gómez celebraron el segundo cumpleaños de su hija: "El tiempo pasa volando"

Desde que nació Paris, el cantante le celebra esta fecha especial con alguna temática, por lo que este año no fue la excepción. Se cambió de vaqueros a un estilo más relajado de princesa.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 9 de mar, 2026
