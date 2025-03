Maluma y Susana Gómez celebran el primer cumpleaños de su hija: así inició su historia de amor

Maluma es considerado como uno de los artistas colombianos con mayor influencia en el extranjero gracias a su extensa trayectoria en la industria musical y las relaciones que ha entablado con celebridades de Estados Unidos. Aunque está muy enfocado en su desarrollo profesional, el paisa también se ha interesado últimamente en cultivar su propio hogar.

Esto lo llevó a crear su propia familia, pues no solo sostiene una sólida relación con la reconocida arquitecta Susana Gómez, sino que también el 9 de marzo de 2024 se convirtió en padre, noticia que lo ha llevado a explorar un sentimiento que nunca antes había tenido.

La historia de amor de Maluma y Susana Gómez

Aunque no se tiene registro exacto de cómo y cuándo fue el primer encuentro, sí se sabe que se conocían desde hace bastantes años, por lo que primero fueron amigos muy cercanos. Gómez, que también tiene un negocio de joyas que opera en Colombia y Estados Unidos llamado Sile, estuvo casada con un importante empresario de la región hasta el 2021.

La primera vez que se les vio juntos (a Gómez y Maluma) fue en 2020 cuando fueron captados tomados de la mano mientras daban un paseo; sin embargo, la relación se hizo pública un año después, pues el intérprete de 'Cuatro babys' publicó una fotografía con una mujer que tenía los mismos rasgos físicos de Gómez.

Fruto de su amor llegó Paris. La pareja decidió comunicar esta hermosa espera en medio de un concierto que tenía programado el antiqueño en Estados Unidos con su gira 'Don Juan'.

Durante la revelación, se pudo saber que Gómez se había practicado unos exámenes médicos que le recomendó su ginecóloga y fue gracias a esto que se enteró que tenía la "prolactina muy alta". Esto le generó sospecha a su madre, quien le insistió en que se hiciera una prueba de embarazo que, para su sorpresa, salió positiva.

"Yo llegué a la casa y Susi me tenía un regalo y yo '¿por qué un regalo?' es como raro que un día random de la semana me dé un regalo, no entendía. Cuando me siento en el balcón... Uff, cuando yo veo esas dos pruebas de embarazo y veo que son más de dos semana", mencionó Maluma al respecto.

