Yeferson Cossio confesó que la propuesta de matrimonio que le hizo Jenn Muriel en París fue falsa

Yeferson Cossio fue el invitado especial al programa Amor y Desmadre de la creadora de contenido digital Natalia Segura, más conocida como La Segura en Internet. Durante el encuentro no solo reveló que una mujer con la que salió trató mal a su equipo de trabajo , sino que también se refirió a su exnovia Jenn Muriel.

Cabe aclarar que el influencer recientemente anunció su compromiso con Carolina Gómez , a quien decidió proponerle matrimonio en una sala de cine en la que se encontraban reunidos sus seres más cercanos. Este gesto fue muy criticado en redes sociales, pues muchos recordaron la propuesta de matrimonio que le hizo su expareja cuando viajaron a París.

La broma de Yeferson Cossio y Jenn Muriel que se salió de control

Cossio aseguró que este clip, por el cuál recibió tantos comentarios negativos, fue una broma que acordó con Muriel cuando estaban por Europa y añadió que ambos tenían muy claro que no querían contraer matrimonio y tampoco tener hijos.

"Esto es primera vez que digo, yo nunca había dicho que eso fue broma (...) Primero, sino hubiese sido broma, me parece lo más normal del mundo porque parce, yo veré con quién me quiero casar y con quién no", explicó.

Asimismo, se refirió a las acusaciones que indicaban que no se había portado a la altura con ella porque era "la mujer del proceso", asegurando que no sacó ventaja de su situación y que ambos alcanzaron el éxito en redes sociales casi que al mismo tiempo debido a que trabajaron colaborativamente con otros familiares por sacar adelante su proyecto.

Finalmente, dijo que, contrario a lo que muchos usuarios pueden pensar, todavía tiene acceso a las noticias que ocurren en la vida de Muriel y mencionó que se siente feliz cada vez que descubre que algo bueno le pasó, pues prefiere quedarse con los buenos momentos que vivieron juntos.

"Uno cómo va a desear que le vaya mal a alguien al que se le dedicó diez años de su vida, o sea, todo el proceso", afirmó cuando La Segura confesó que en cualquier momento podría llegar el 'Príncipe azul' de Jenn.