Yeferson Cossio destapó que una mujer trató mal a su equipo de trabajo: fans acusan a Aida Victoria

Desde que anunció a finales de febrero de 2025 que le propuso matrimonio a su pareja Carolina Gómez, Yeferson Cossio ha despertado la curiosidad de los internautas, quienes han aprovechado para hacerle algunas preguntas sobre su relación sentimental.

La pareja recientemente aceptó la invitación de Natalia Segura, más conocida como La Segura en las plataformas digitales, para abrir su corazón en el podcast Amor y Desmadre, en el que el influencer terminó revelando un momento desagradable que vivió con una mujer con la que salió antes que su prometida.

Cossio mencionó que antes de estar con Gómez tuvo la oportunidad de salir con una mujer muy atractiva físicamente, pero que lo desencantó por la actitud que tuvo con el personal que trabaja para él.

"Les dice a las personas que trabajan conmigo dizque 'a ver que ya llegó su patrona y me tienen que obedecer'. Yo siempre he sido muy atento con mis amigos, que alguien llegó del aeropuerto 'hey, yo tengo choferes, recójanlo' (...) Entonces esa persona iba al aeropuerto. El chofer le dice dizque 'Señorita, llegamos' y ella responde 'sí, yo sé, pero estoy esperando que me abras la puerta'", explicó.

De igual forma, aseguró que, debido a la cultura colombiana, tenía deseos de comprobar que así como era de bella, se destacara por ser amable con el resto de personas; sin embargo se percató de que no era así.

Las reacciones por parte de los internautas no se hicieron esperar, pues trajeron a colación a Aida Victoria Merlano, diciendo que ella podría tratarse de la implicada porque sostuvieron una corta aventura que se hizo viral en redes sociales ; no obstante, esta información no ha sido confirmada por ninguno de los involucrados.

"Estoy segura de que es AIDA MERLANO", "Cuando Aida te responda, no llores", "Para todos los que piensan que es Aida, están súper equivocados. Él salió con otra nena después de Jen y luego llega Carolina", "Me parece que es Aida", "Esa mujer de la que habla es Aida Merlano", "¿Y qué tiene de malo que quiera que le abran la puerta?", son algunos de los mensajes que se destacan.