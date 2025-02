Precio del anillo con el que Yeferson Cossio propuso matrimonio: ¡sería una millonada!

Yeferson Cossio sorprendió a sus seguidores y a su pareja, Carolina Gómez, pues le propuso matrimonio el viernes 14 de febrero en plena celebración de San Valentín tras varios años de relación y que ella lo acompañara por su momento más complicado.

La pareja ha llamado la atención por su relación y constantemente son mencionados por el amor que se demuestran en redes sociales, pero también porque los internautas continúan recordando a la expareja del creador de contenido.

En medio de la celebración, que tuvo lugar en una sala de cine, ella le dijo que sí a la pregunta de si quería convertirse en su esposa. Sucedió mientras que los dos estaban vestidos de negro y con sus familias dentro del teatro.

Él mismo compartió fotografías del emotivo momento y allí también mostró la joya que le puso en el dedo a su pareja, un anillo que se robó todas las miradas por los pequeños diamantes que lo rodean y la enorme piedra que lo adorna.

Precio del anillo de compromiso de Yeferson Cossio

El creador de contenido no ha confirmado nada al respecto, de hecho, dijo que si el video y uno de sus comentarios superaban cierta cantidad de likes sería él mismo quien diría cuánto pagó por la lujosa joya, no obstante, el dato ya salió a la luz.

Según Los 40, la joyería que le vendió el anillo a Cossio estaría ubicada en Medellín y se llama Bracarli, el mismo medio habría confirmado que el precio rodea los $38.500.000, pero la suma podría variar, por lo que los internautas están esperando a la confesión del influenciador.

Vale la pena mencionar que en el video llamó bastante la atención Cintia Cossio, la hermana del joven , quien se mostró más que emocionada por la respuesta de su cuñada y que, de ahora en adelante, será parte de la familia.

De la misma forma, los comentarios en redes sociales no se han hecho esperar y son muchos los que los felicitan: Como cuando la cuñada se roba el show 🙈", "Y es aquí donde uno se da cuenta que no es el tiempo, es la persona", "lloré tanto", "muchas felicidades", "No es una broma, 🤦🏻‍♀️ veo que es real jajaja la costumbre 😂😂👏👏😘🤟🏻✨", "Felicidades, 😍 que el universo ✨️ conspire siempre a favor de su nueva etapa 🙌😍".