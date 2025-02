Cris Valencia y la difícil niñez que vivió al lado de su mamá: “Le tenía miedo”

La fama le llegó a Cris Valencia en un abrir y cerrar de ojos, precisamente gracias a la viralidad de las redes sociales, ya que uno de los tantos videos que grababa haciendo cover se volvió viral en TikTok en solo un par de horas.

Este joven, nacido en Victoria, Caldas, a sus 21 años llamó la atención de grandes artistas de la música urbana como Blessd y Ryan Castro, quienes contribuyeron a que su voz comenzara a ser escuchada en diferentes partes hasta el punto de que Westcol le ayudó a producir su primer sencillo titulado ‘Ya no volverás’.

Sin embargo, en diciembre de 2024 su reconocimiento llegó a otro nivel cuando participó en el video de promoción del último álbum del artista Bad Bunny, que salió el 29 de diciembre de 2024. En el video sale el caldense diciendo: “Parceros, en esta Navidad yo no les pude dar un regalo tangible a ustedes, pero yo quiero hacerles este regalo, yo sé que les va a gustar, espero lo disfruten”.

Cris Valencia se fue de su casa durante su niñez

Aunque la vida de este joven parece ser color de rosa, no siempre fue así. En una entrevista que le dio a La Red, Valencia confesó que atravesó una niñez muy dura y difícil en su casa, con su mamá, con quien no tuvo una buena relación.

Con la mirada un poco triste, Cris comenzó contando cómo fue su infancia, con quiénes vivió y las difíciles situaciones que tuvo que atravesar por no tener a su progenitora, quien es en la vida de un niño la persona que lo cuida y protege.

“Mi mamá fue una mamá joven. Tenía 20 cuando quedó embarazada de mí. Era una mamá inexperta. Yo viví con ella hasta los 6 años porque era muy difícil todo, le tenía miedo”, comenzó relatando el intérprete de ‘Ya no volverás’.

A raíz de esto, Valencia se fue a vivir con sus tías, pero a los 9 años tuvo que atravesar otro momento complejo que lo marcó para siempre, pues un sujeto intentó abusar de él en la finca de su abuelo, mientras estaba solo.

“Llegaba a donde mi abuelito y lo visitaba los fines de semana, asimismo me iba el otro lunes para estudiar. Me quedé un día en la casa solo y llegó este caballero y me tomó a la fuerza. Forcejeé para quitarme, me bajó y yo cogí a decirle ‘váyase’. Cerré la puerta y me fui para donde mi abuelito”, manifestó.