Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol
Síguenos en::
Tendencias:
DESAFÍO DEL SIGLO
EN VIVO DESAFÍO
LA VENGANZA DE ANALÍA

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / El impresionante cambio físico de Cris, del Desafío: así lucía sin barba y con cabello corto

El impresionante cambio físico de Cris, del Desafío: así lucía sin barba y con cabello corto

Cris fue elegido por Gio para ser parte de Gamma durante el primer capítulo del Desafío. El Súper Humano ha destacado por su rendimiento en todas las pruebas, especialmente en el Box Amarillo.