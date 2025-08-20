El impresionante cambio físico de Cris, del Desafío: así lucía sin barba y con cabello corto

Uno de los Súper Humanos del Desafío del Siglo XXI que más ha demostrado estar comprometido con la competencia es Cris, integrante de la casa Gamma. El exmilitar ha llamado particularmente la atención por su fuerza y resistencia, pero también por su compañerismo, pues siempre está presto a escuchar a sus colegas y ayudarlos en las pistas para conseguir la victoria.

En su cuenta oficial de Instagram, recoge más de 50 mil seguidores que constantemente interactúan con su contenido, ya que se dedica a publicar videos relacionados con su pasión por la actividad física, especialmente por hacer ejercicio al aire libre como correr o montar en bicicleta.

Cómo lucía Cris, del Desafío, sin barba

Uno de los detalles físicos que más lo han hecho sobresalir es su estilo, dado que siempre lleva su barba larga y su cabello corto. Lo cierto es que este look lo adoptó hace un par de años, de manera que cada vez que comparte imágenes en las que se le aprecia rasurado, las reacciones no se hacen esperar.

El más reciente post que hizo con este look fue precisamente con motivo de la celebración del Día del Padre. Cris aprovechó para agradecerle a su progenitor por haberlo criado bajo un sinnúmero de valores y hasta reflexionó acerca de cómo ha sido su propio proceso con la paternidad.

“A todos y cada uno un feliz día, yo orgulloso de mi padre y también de mi tío. La vida me ha dado padres hermosos; también soy padre, he vivido la tormenta y el amor al serlo (…) Vida hermosa, gracias. Feliz de vivir a mi manera. A todos, parceros, Dios los bendiga siempre”, escribió en aquella oportunidad.

Las reacciones ante su sorprendente transformación no se hicieron esperar: “coronel, ¿por qué se dejó crecer el pelo y la barba?”, “Y viendo esas fotos aprovecho para decirte que te ves muy bien peluquiadito y sin barba como te conocí. ¡Se tenía que decir y se dijo!”, son algunos de los mensajes que se destacan.

