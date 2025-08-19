Sathya no oyó críticas de Camilo en el Desafío a Muerte, pero las sintió: habla tras la eliminación

Sathya se convirtió en la primera eliminada en la etapa de tres equipos del Desafío del Siglo XXI. A diferencia de la primera vez que salió de La Ciudad de las Cajas, en esta oportunidad la joven se mostró mucho más tranquila y satisfecha por el desempeño que tuvo en el terreno de juego. En exclusiva para Caracoltv.com, la Súper Humana habló de su paso por el reality de los colombianos y cómo percibió la convivencia dentro de la casa Omega.

Inicialmente, confesó que trató de darle el máximo provecho a la oportunidad que le dio la vida de reincorporarse a la competencia debido a la lesión de Cami en el primer ciclo: "No me quedé con nada".

Sin embargo, cuando le preguntaron acerca de su paso por Omega respondió con contundencia. Según informó, a pesar de que se sintió muy acogida por parte de sus compañeros, considera que el capítulo 33 del programa no recibió el apoyo que esperaba por el lado de los hombres de la casa, por lo que dio nombre puntuales.

“Realmente no sentí el apoyo de Potro, de Camilo. Fueron como muy indiferentes con mi prueba”, explicó.

Ambos competidores aprovecharon que sus compañeras estaban ausentes para revelarles a algunos miembros de la casa Alpha cómo se habían sentido en el último ciclo debido a que estaban atravesando por una compleja situación. Mientras Camilo le contó a Deisy los problemas que tuvieron con Sathya y Andrey en la casa; Potro no dudó en hablar sobre la estrategia que quiere implementar de ahora en adelante para evitar que Gamma los siga teniendo en la mira.

Sathya recordó en el mismo encuentro que venció varios medios al estar en la producción, tal es el caso de la claustrofobia y la incómoda sensación de conocer gente nueva y entablar vínculos. Finalmente, les agradeció a todas las personas que la apoyaron en este sueño de estar en televisión probando sus habilidades físicas y su fuerza mental.

