Kevyn, Desafío, dijo que su relación con Natalia fue un error y destapó problemas por un "contenido"

Kevyn, ganador del Desafío 2024, es recordado por los televidentes debido a su excelente desempeño físico en cada una de las pistas, pero también por la relación que sostuvo con Natalia, a pesar de que tenía novia fuera del reality de los colombianos.

Recientemente, el campeón aceptó la invitación que le realizó ditu, por lo que aprovechó para dar detalles acerca del vínculo que llegaron a formar al estar frente a las cámaras de Caracol Televisión. Es necesario mencionar que en múltiples oportunidades, ambos admitieron que no eran novios, pero que sí llegaron a ser lo suficientemente cercanos como para conocerse a profundidad.

Fuertes declaraciones de Kevyn sobre Natalia del Desafío

El Súper Humano admitió que se percató de los daños que había cometido una vez salió del programa de Caracol Televisión: "Se cometieron errores, cosas que uno no tiene que volver a repetir (...) Es que uno encerrado allá hace tantas cosas, pues hubo una chica con la cual pues nos involucramos allá, éramos más que compañeros de equipo", explicó.

Posteriormente, indició que, a pesar de las críticas, considera que fue sincero respecto a lo que sintió y como actuó con Natalia: "Por mi parte digo sí, uno empezó a vivir cosas por allá, por mi parte fue real hasta el momento allá dentro y ya ahí la otra persona pues yo no sé, caras vemos corazones no sabemos".

Este comentario se prestó para que los presentadores del formato, incluida Guajira, lo interrogaran acerca de los motivos por los que decidió alejarse de la modelo. Sin entrar en detalles, el competidor aseguró que ella no solo le ocultó un "contenido", sino también otras cosas que, al parecer, el no pudo pasar por alto.

"Me ocultaron unas cosas, sí, pero bueno, lo del contenido va y viene, ¿cierto? No es la primera persona que lo hace y si lo hace, bueno, es usted, su cuerpo, cada quien con su vida, pero es que de ahí para allá hay cosas que la gente no sabe", señaló.

