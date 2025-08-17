Publicidad

Alexis Escobar fue hospitalizado tras someterse a procedimiento dental: le quedaron secuelas

Alexis Escobar fue hospitalizado tras someterse a procedimiento dental: le quedaron secuelas

Al cantante de música popular la vanidad le pasó factura, pues sufrió una reacción alérgica a la anestesia mientras cambiaba su diseño de sonrisa. Presentó taquicardia, se le subió la presión y tuvo una crisis nerviosa.