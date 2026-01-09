Publicidad

De qué murió el perrito de la novia de Yeferson Cossio, Carolina Gómez

La novia de Yeferson Cossio, Carolina Gómez, abrió su corazón y compartió que está atravesando por un momento muy dificíl tras la muerte de su perrito Oddy, con quien vivió 15 años.

Novia de Yeferson Cossio confesó que murió importante miembro de su familia

Carolina Gómez subió un video a YouTube explicando la razón por la que ha estado ausente en estos días. Allí reveló que no ha pasado por buenos momentos, en este comienzo de año.

Por: Diana Carolina Vergel Perea
Actualizado: 9 de ene, 2026
