Novia de Yeferson Cossio confesó que murió importante miembro de su familia

En las últimas horas, Yeferson Cossio ha dado de qué hablar tras ser hospitalizado por segunda vez. No solamente él ha tenido que pasar por una situación compleja, también su novia, Carolina Gómez. La mujer expuso un detalle que ha la mantenido alejada de las redes sociales.

Qué le pasó al perrito de Carolina Gómez, novia de Yeferson Cossio

Hace un par de horas, Gómez subió un video a su cuenta de YouTube, en la que acumula más de 250 mil seguidores, que un integrante muy importante de su familia murió al empezar el 2026. Por lo cual, relató cómo ocurrieron los hechos y de qué falleció.



"Tuve que decirle adiós a alguien que estuvo conmigo más de la mitad de mi vida. La verdad, es que estuve viviendo uno de los momentos más difíciles que me ha tocado atravesar, mi perrito Oddy, mi bebé, mi hermanito, mi todo, se estaba apagando", empezó diciendo.

Confesó que su perrito tenía 15 años y ya llevaba un tiempo enfermo, pero no estaba lista para despedirse de su mascota, tras haber vivido muchas experiencias juntos. Asimismo, indicó que el perrito tenía problemas respiratorios,



"Se le estaba cerrando la tráquea, y por ende, estaba sufriendo un mucho. Claramente, después de nebulizarlo, y ver que cada vez su calidad de vida empeoraba. Decidimos llevarlo al veterinario y nunca me imaginé que estuviera tan mal", agregó.

Adicionalmente, indicó que le hicieron varios exámenes y en la veterinaria que le dieron la opción de hospitalizarlo. A pesar de esto, ellos analizaron muy bien lo que le pasaba, y para evitar que sufriera, les sugirieron más cosas, y llegaron a la conclusión de aplicarse una inyección para dejarlo ir.

"Tener ese vacío tan enorme que se siente. Yo la verdad nunca había pasado por eso. Llevaba 15 años conmigo, desde que yo tenía siete años, entonces, Oddy erra parte de la familia. Yo me sentía súper triste, súper apagada y no quería hacer nada. No viajé con Yeff a Cartagena, ni subir historias", puntualizó.

Posteriormente, afirmó que el influencer paisa le envió un ramo de flores y una carta, en donde les daba mucha fortaleza en medio de esta situación tan compleja para ellos. Asimismo, que todo el tiempo estuvo muy pendiente de ella a la distancia.