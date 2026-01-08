Cuánto dinero se ganó un colombiano en La Danza de los Millones: Laura Acuña sufrió

Este 8 de enero, La Danza de los Millones tuvo como concursantes a Diana Ángel y Juan Felipe Samper, quienes compitieron por el equipo azul, mientras que Aroha Hafez y Quique Sanmartín representaron al equipo rosa. Los actores se enfrentaron en seis juegos, con $20.000.000 en disputa en cada uno, para un total de $120.000.000 entre ellos y un colombiano.

Luego de ver a los actores españoles y colombianos dar lo mejor de sí en cada prueba, Laura Acuña llamó a un afortunado colombiano y le hizo una pregunta bastante sencilla: ¿De qué nacionalidad eran los participantes del equipo rosa? y la respuesta era muy fácil: españoles.



Cuánto dinero se ganó un colombiano en La Danza de los Millones

Tras una primera llamada para un hombre llamado Omar, quien no respondió y e hizo sufrir a Laura Acuña, se tuvo que contactar a otra persona y fue a Gabriel, un joven universitario. Él se llevó $71.341.500.



