A Yeferson Cossio lo volvieron a hospitalizar tras tres semanas de su falla en el corazón

Qué le pasó a Yeferson Cossio; reveló que lo volvieron a hospitalizar

Yeferson Cossio preocupó a varios seguidores, porque confirmó que volvió a ser hospitalizado. Esto se da a tres semanas de sufrir una falla en el corazón. Mira más detalles acá.

A Yeferson Cossio lo volvieron a hospitalizar luego de tres semanas de su falla en el corazón

Yeferson Cossio subió una fotografía a su cuenta de Instagram, en donde reveló que de nuevo se encuentra bajo la supervisión médica tras haber sido intervenido recientemente.

Por: Diana Carolina Vergel Perea
Actualizado: 8 de ene, 2026
