A Yeferson Cossio lo volvieron a hospitalizar tras tres semanas de su falla en el corazón

Yeferson Cossio ha dado de qué hablar, tras haber sido intervenido por una falla en el corazón. Su familia y su novia estuvieron muy pendientes de este proceso, para saber qué iba a pasar con él, pero afortunadamente todo salió muy bien, por lo cual, el artista volvió a realizar sus actividades común y corriente.

Mira también: Yeferson Cossio expone particular detalle sobre cómo empezó su relación con Carolina Gómez



Qué le pasó a Yeferson Cossio

Ahora bien, luego de tres semanas de este problema, lo volvieron a hospitalizar. A través de su cuenta de Instagram, en donde tiene más de 12 millones de seguidores, comentó lo que le ocurrió; sin embargo, no específicó qué lo llevó a estar de nuevo en el centro de salud. Según indicó, en las próximas horas revelará todos los detalles. Por su parte, ni su pareja Carolina Gómez, ni sus hermanas Cintia y Gisela Cossio se han pronunciado al respecto, para saber más detalles de lo que le pasó.



A raíz de esta situación, los seguidores no dudaron en opinar y algunos dijeron que la vida le está mostrando que actúe de una manera diferente junto a su amor, a quien la ama demasiado, según lo ha evidenciado en sus redes sociales.





"El mismo busca sus males, falta de amor propio", "si él sigue con ese ritmo de vida con las rumbas, va llegar el día que no va ni alcanzar a llegar a una clínica", "él no ama su vida", "la tercera es la vencida", "pero él no se cuida, no llevaba ni ocho horas de haber salido del hospital y ya estaba en la calle", "si es verdad por lo que sea que esté hospitalizado, no es gracia no cuidar su vida y preocupar a su familia", "cuando el cuerpo pasa factura y se creen que aguantan por ser joven, que siga creyendo", dijeron algunos.

Publicidad

Mira también: Circula video de Yeferson Cossio y dicen que se grabó antes de falla en su corazón

Es de recordar que, el 22 de diciembre de 2025, a vísperas de Navidad, Yeferson Cossio subió un video en donde se veía acostado en una camilla mientras acariciaba a su novia. Por otra parte, afirmó que su hermana Cintia estaba molesta con él, sin embargo, nunca se le despegó para saber qué ocurría con su salud. En este clip, varios usurios de Instagram le desearon una pronta de recuperación, para seguir haciendo contenido para todos sus fans.