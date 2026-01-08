Mauricio Cújar interpreta a Fredy Giraldo

Fredy tiene un espíritu ambicioso y mantiene andando sobre el filo de lo ilegal, rodeado de amigos de sospechosa reputación. Sin embargo, para este mecánico lo más sagrado es su familia; la ama, la respeta y hasta ha untado las manos por sacarla adelante.

Pero le ha costado bastante. Contar monedas ha sido su día a día y cuando sus hijas le hablaron de ir a la universidad, él decidió hacer lo necesario para cumplirles y terminó metido en un lío que le costó su libertad: un robo que lo dejó tras las rejas, pagando una condena de cinco años.



El dinero fácil le nubló el juicio y hoy se arrepiente de su error. Mientras le pide perdón a su familia y se defiende de Mike y sus secuaces en la cárcel, sueña con quedar libre para empezar de cero. Sky es la niña de sus ojos, pero nunca la apoyó con su música por miedo a ese mundo tan convulsionado que supone ser cantante urbano, pero en el fondo se siente muy orgulloso de ese talento.

En cambio, con Soraya, es más permisivo y paciente, pues ve en ella sus mismos bríos e impulsos y reconoce que esa rebeldía los puede poner en problemas. Fredy, desde su encierro, aprenderá que la lealtad por su familia es lo único que lo puede salvar.



Quién es Mauricio Cújar, actor que hace a Fredy Giraldo en ‘La Reina del Flow 3’

Se trata de un reconocido artista que nació en Bogotá, pero creció en Barranquilla, donde vivió por casi 30 años. Antes de convertirse en actor, estudió Comunicación Social en la Universidad Autónoma del Caribe, en la que también fortaleció sus habilidades como narrador y locutor, rasgos que posteriormente definirían gran parte de su trabajo profesional.

Su salto a la pantalla llegó tras un proceso de perseverancia. Su primera experiencia en la pantalla chica fue en las audiciones del programa ‘Yo Me Llamo’, de Caracol, en el que se presentó para imitar a Eddy Herrera; si bien no logró avanzar a las finales, aquel momento le abrió puertas importantes dentro de la industria audiovisual nacional.